ذوب آهن قهرمان مسابقات دوومیدانی جوانان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم و نهایی مسابقات دوومیدانی باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان با حضور 278 ورزشکار از 30 تیم طی روزهای 19 و 20 مهرماه در ورزشگاه شهید شیرودی تهران پیگیری شد که در نهایت تیم ذوب آهن اصفهان با کسب مجموع 1003 امتیاز عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در این رده بندی تیم گاز خراسان رضوی که تا پایان مرحله سوم صدرنشین مسابقات بود با کسب 961 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و تیم فولاد خوزستان با 508 امتیاز سوم شد.

- اسامی نفرات برتر رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان به شرح زیر است:

100 متر: حسن تفتیان از گاز خراسان رضوی با رکورد 10 ثانیه و 87 صدم ثانیه

200 متر: یاسر ولی‌زاده از جهاد بوشهر با رکورد 21 ثانیه و 97 صدم ثانیه

110 متر با مانع: مرتضی حسینی از ذوب آهن اصفهان با رکورد 14 ثانیه و 69 صدم ثانیه

400 متر: محسن پویا از فولاد خوزستان با رکورد 48 ثانیه و 68 صدم ثانیه

400 متر با مانع: علی شفاف از گاز خراسان رضوی با 54 ثانیه و 28 صدم ثانیه

800 متر: قاسم فریسات از فولاد خوزستان با رکورد یک دقیقه و 50 ثانیه و 85 صدم ثانیه

1500 متر: قاسم فریسات از فولاد خوزستان با رکورد 3 دقیقه و 55 ثانیه و 23 صدم ثانیه

3 هزار متر با مانع: مهرداد مغولی از گاز خراسان رضوی با رکورد 9 دقیقه و 51 ثانیه و 26 صدم ثانیه

5 هزار متر: سجاد اکبری از ذوب آهن اصفهان با رکورد 15 دقیقه و 48 ثانیه و 3 صدم ثانیه

10 هزار متر: سجاد اکبری از ذوب آهن اصفهان با رکورد 33 دقیقه و 5 ثانیه

پرتاب وزنه: علیرضا مهرصفوتی از گاز خراسان رضوی با رکورد 19 متر و 8 سانتیمتر

پرتاب نیزه: صادق خادمی از جهاد کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد با رکورد 65 متر و 50 سانتیمتر

پرتاب چکش: پژمان قلعه نوعی از ذوب آهن اصفهان با حدنصاب 69 متر و 61 سانتیمتر

پرتاب دیسک: محمد شیریان از چهارمحال و بختیاری با حدنصاب 55 متر و 63 سانتیمتر

پرش با نیزه: صادق نراقی از ذوب آهن اصفهان با رکورد 3 متر و 90 سانتیمتر

پرش طول: سبحان طاهرخانی از هتل ورزش قزوین با رکورد 6 متر و 98 سانتیمتر

پرش ارتفاع: محمدرضا وظیفه دوست از ذوب آهن اصفهان با رکورد 2 متر و 3 سانتیمتر

پرش سه گام: مصطفی خسروی از دشتستان بوشهر با رکورد 14 متر و 82 سانتی متر

دهگانه: مرتضی نظرنژاد از ذوب آهن اصفهان با 5789 امتیاز

4 در 100 متر تیمی: گاز خراسان رضوی با رکورد 43 ثانیه و 54 صدم ثانیه

4 در 400 متر تیمی: فولاد خوزستان با رکورد 3 دقیقه و 20 ثانیه و 32 صدم ثانیه

مرحله چهارم و نهایی مسابقات دوومیدانی باشگاه‌‎های کشور در بخش مردان و در رده سنی بزرگسالان 22 و 23 مهرماه در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری این رقابت‌ها مراسم افتتاحیه این مجموعه با حضور علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد.