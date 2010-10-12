صید ماهی محبوب جنوبیها افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، مردم جنوب کشور به خصوص مردم جنوب خوزستان شاید خوشحال ترین افراد از شنیدن افزایش صید این ماهی خوشمزه باشند که ماهی محبوب آنها بر خلاف اعلامهای قبلی نه تنها کاهش که با افزایش صید مواجه شده و آنها می توانند امسال بیش از گذشته از این ماهی استفاده کنند.

ماهی صبور که بیشتر در آبهای شور صید می شود از محبوبیت زیادی بین مردم خوزستان به خصوص مردم عرب این استان برخوردار است و می توان گفت کباب کردن آن با شیوه خاص جنوبیها از محبوب ترین غداها در کنار قلیه ماهی به شمار می رود.



مصرف عصاره ماهی صبور در ناحیه هیپوکمپ مغز که حساس ترین سلولهای عصبی مغز را در برابر کاهش خونرسانی مغزی دارد، آثار محفاظتی درخور توجهی نشان می دهد.



پژوهشگران با توجه به نتیجه این بررسی، معتقدند: استفاده از عصاره ماهی صبور، در درمانهای پیشگیرانه از ضایعات ناشی از کاهش خونرسانی مغزی سودمند است.



ماهی صبور یا در اصطلاح "Hilsa fish" از ماهیان بومی کشور است که عصاره آن سبب کاهش چربی و پیشگیری از تجمع پلاکتها و انعقاد خون می شود.

عکس تزئینی است

زیستگاه این ماهی رودخانه های اطراف شهر آبادان و اروند کنار به نامهای کارون، بهمنشیر و عمده صیدگاه آن در اروندرود است.



نحوه پخت این ماهی بدین صورت است که ابتدا ماهی را از کمر باز کرده و تمام احشاء آن تخلیه و شستشو داده سپس با سبزیجات مخصوص ماهی همراه با سیر، پیاز و ادویه تند معروف آبادان شکم آن را پر کرده در جالی( توری مخصوص) مخصوص کباب گذاشته و آن را داخل تنور می گذارند تا خوب پخته شود و میل کنند.

این ماهی برخلاف بوی زفری که دارد آنقدر خوشمزه است که هر جمعه با وجود دردسرهای آماده کردن آن، سر سفره مردمان محلی وجود دارد.



در همین خصوص معاون صید و صیادی شیلات خوزستان با اشاره به افزایش صید ماهی صبور در سال جاری گفت: تا به امروز دو هزار و 600 تن از این ماهی توسط صیادان خوزستان صید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 600 تن افزایش یافته است.



محمد حسن زاده علت افزایش صید ماهی صبور را فعالیت بیشتر صیادان و بهبود وسایل و ابزارهای صیادی عنوان کرد و افزود: این میزان ماهی صبور از آبهای رودخانه اروندرود و بهمنشیر، همچنین صیدگاه لیفه و حاشیه خور موسی صید شده است.