توسعه روابط ایران و آذربایجان در صدر تلاشهای خبرگزاری ترند است

به گزارش خبرنگار مهر، در بازدید هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران متشکل از دبیر انجمن دوستی ایران و آذربایجان، نمایندگان خبرگزاریهای مهر، ایسنا، نماینده خبرگزاری ایرنا در استان آذربایجان شرقی و مدیران مسئول روزنامه های پیام اردبیل و فجر تبریز طی روزهای اخیر از خبرگزاری ترند آذربایجان، بر توسعه روابط رسانه ای بین دو کشور تاکید شد.

در ابتدای این دیدار "الچین حسین اف" مدیر روابط بین الملل خبرگزاری ترند ضمن معرفی این خبرگزاری گفت: خبرگزاری ترند از خبرگزاریهای غیردولتی آذربایجان است که در سال 1995 تاسیس یافته است. ترند یکی از خبرگزاریهای با نفوذ، بزرگ و تامین کننده اخبار آذربایجان، قفقاز و کشورهای آسیای مرکزی است.

مدیر روابط بین الملل خبرگزاری ترند ضمن تشریح سیاست های این خبرگزاری گفت: خبرگزاری ترند تا سال 2004 فقط به سه زبان خبررسانی می کرد.ولی بعدا تصمیم گرفته شد با اضافه کردن زبان های فارسی وعربی زمینه توسعه فعالیتهای خبری این خبرگزاری گسترش یابد.

وی با ذکر ارتباط خبرگزاری ترند با بسیاری مراکز خبری ضمن بیان اینکه با خبرگزاری سانا (سوریه) هم همکاری نزدیک داریم، اظهار کرد: سعی بر این است که اخبار کشورهای حوزه خلیج فارس وعلی الخصوص اخبار مربوط به فلسطین که برای جهان اسلام اهمیتی خاص دارد را در کوتاه ترین مدت و به صورتی شفاف دراختیار افکار عمومی آذربایجان قراردهند و در مقابل، اخبار مربوط به آذربایجان را در اختیار کشورهای حوزه خلیج فارس و عربی قرار دهند. در ضمن این خبرگزاری با رسانه های آمریکایی و کشورهای اتحادیه عرب هم تعاملات رسانه ای موفق دارد.

دبیر انجمن دوستی ایران وآذربایجان هم در این دیدار با تشکر از مهمان نوازی خبرگزاری ترند گفت: در کنار توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، توسعه روابط رسانه ای بین ایران و آذربایجان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا عدم توسعه روابط رسانه ای و نبود اطلاع رسانی صحیح، به بعضی از محافل و یا کسانی که می خواهد به توسعه روابط دو کشور خدشه وارد کنند میدان داده خواهد شد.

الچین حسین اف در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضی از کشورها خواستار توسعه روابط دو کشور نیستند و ترند جهت خنثی سازی تلاش های این کشورها چه فعالیتهایی انجام می دهد به استناد سخنان حیدر علی اف گفت: آذربایجان خواستار توسعه روابط گسترده با کشورهای همسایه است و در ضمن وی در گذشته تاکید کرده که آذربایجان اجازه نخواهد داد از خاک آذربایجان به کشورهای همسایه تعرضی صورت گیرد.