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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

با امضای قرارداد دو جانبه/

همکاری "مهر" و خبرگزاری هند آغاز شد

همکاری "مهر" و خبرگزاری هند آغاز شد

خبرگزاری "مهر" از جمهوری اسلامی ایران و "پی تی آی" بزرگترین و مهمترین خبرگزاری هندوستان با هدف تعاملات خبری ، فنی آموزشی و پژوهشی قرارداد همکاری انعقاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر و محمد شکیل احمد مدیر عامل خبرگزاری "پرس تراست آو ایندیا (پی تی آی)" از هندوستان روز گذشته در تهران قرارداد همکاری متقابل در حوزه های خبری، آموزشی و فنی را امضا کردند.

بر اساس قرارداد مذکور، طرفین متعهد شدند نسبت به تبادل خبری با یکدیگر همکاری کنند. همچنین مقرر شد دو خبرگزاری در زمینه نیروی انسانی، تکنولوژی و آموزشهای خبری نیز با یکدیگر تعامل داشته باشند.
 
 
خبرگزاری62 ساله "پی تی آی" با داشتن بیش از 2000 خبرنگار در داخل و خارج از کشور مهمترین مرجع رسانه های داخلی و خارجی هندوستان است که به انتشار اخبار به دو  زبان انگلیسی و اردو می پردازد .  150 دفتر داخلی و 9 دفتر برون مرزی دارد و تنها خبرگزاری در جنوب آسیاست که جهت انتشار اخبار، مجهز به ماهواره مستقل مخابراتی (INSET) است.
 
خبرگزاری مهر طی 8 سال فعالیت خود تا کنون با بیش از 15 خبرگزاری معتبر جهان از جمله، "ترند" آذربایجان، "شینهوا" از چین، "یونهاپ"کره جنوبی، "برناما" از مالزی، "آنتارا" از اندونزی، "جیهان" ترکیه، "سانا" از سوریه، "مونتسامه" مغولستان، "آوا" ازافغانستان، "ای پی پی" از پاکستان و"پیرولی" از گرجستان و ...  قرارداد همکاری امضا نموده است . "مهر" بزودی با تعدادی دیگر از رسانه های مطرح بین المللی نیز قرارداد مبادله خبری امضا خواهد کرد.
 
 
محمد شکیل احمد مدیر عامل خبرگزاری پی تی آی هند
کد مطلب 1169411

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