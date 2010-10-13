مخاطب مداری در جشنواره تئاتر رضوی رعایت نشده است

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در حاشیه برگزاری نمایش "پاپری" که در سالن شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: برخی از نمایشهای جشنواره تئاتر رضوی با دید بزرگسالانه تولید شده اند.

وی تصریح کرد: ورود آثاری با نگاه مخاطب سنین بزرگسال به جشنواره به خاطر کمبود آگاهی و آموزش است و باید قبل از ارائه آثار نمایشی به جشنواره مخاطب شناسی صورت بگیرد و عوامل کار با ویژگیهای ادبیات کودک آشنا شوند.

وی ادامه داد: تئاتر استان هرمزگان پیشینه خوبی دارد اما در مورد کودکان و نوجوانان در ابتدای راه است و نیاز است که این بخش از تئاتر نیز تقویت شود.

رضایی بیان داشت: سطح این دوره بسیار خوب و قابل قبول است ولی در برخی از جنبه ها نیز ضعفهایی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: مهمترین مسئله در کارهای ارائه شده وجود نقصهایی در متن و پرداخت نمایشی است.

این هنرمند اضافه کرد: برخی نمایشها ضعفهای قابل توجهی دارند و توانایی انعکاس فرهنگ رضوی را نداشته اند بعضی دیگر از آثار نیز تنها در حد شعار کار کرده اند و نتوانستند فرهنگ رضوی را آنگونه که باید منتقل کنند.