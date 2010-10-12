پلیس بدون اعتماد مردم قادر به برقراری امنیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار رضا محمدی یگانه بعد ازظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه برنامه های هفته نیروی انتظامی استان بوشهر افزود: اعتماد مردم به پلیس نقش بسزایی در برقراری امنیت و آرامش در یک جامعه دارد.

وی هفته ناجا را فرصتی ارزشمند جهت تقویت اعتماد پذیری مردم به پلیس عنوان کرد و اظهار داشت: هفته ناجا فرصتی است تا بتوانیم بیشتر و بهتر در خدمت مردم بوده و در راستای برقراری بیشتر این اعتماد گام برداریم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: برنامه های هفته ناجا امسال بسیار هماهنگ، منظم و پرشور به اجرا درآمد که تماسهای مکرر و تشکرهای مردمی با دفتر نظارت همگانی این فرماندهی نشان از موفقیت این برنامه ها دارد.

در پایان مراسم به مسئولان غرفه های نمایشگاه و فعالان برگزاری این هفته هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.