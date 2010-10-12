عملیات لایروبی انهار در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری ساری ظهر سه شنبه در جلسه کمیته پسماند شهرداری گفت: از جمله اقدامات اخیر سازمان پسماند شهرداری ساری ساماندهی انتقال خاک و نخاله های ساختمانی سطح شهر به مکانی مورد نظر در حومه شهر ساری است.

سید محمد گرامیان با اشاره به مکان تخلیه نخاله های ساختمانی اظهار داشت: از شهروندان تقاضامندیم تا نخاله های ساختمانی خود را به کیلومتر دو جاده گلما انتقال دهند.

وی در ادامه ساماندهی شرکتها و خودروهای حامل نخاله های ساختمانی و خاک را از برنامه های آتی این سازمان اعلام کرد و افزود: نظارت مستمر بر چگونگی اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ و شناسایی نقاط ضعف و قوت این طرح جهت اجرای آن در دیگر نقاط شهری بوده است.

مدیرعامل سازمان پسماند از توزیع سطل های کارتن پلاست در تمامی ادارات سطح شهر خبر داد و خاطر نشان ساخت: تعداد 800 عدد از این سطلها در راستای اجرای طرح تفکیک از مبدأ در این ادارت توزیع شد.

گرامیان در ادامه اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل بارندگی و آب گرفتگی های اخیر، ضمن انعقاد قرار داد با شرکت های مربط، عملیات لایروبی کلیه کانال ها و انهار سطح شهر آغاز شد.