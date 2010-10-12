کیفیت مواد غذایی جدی گرفته نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اویسی ظهر سه شنبه در همایش ایمنی مواد غذایی و دارویی کشور در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: توجه به کیفیت غذایی که مصرف می‌کنیم بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه افزایش دانش ارتقای کیفیت را به همراه دارد، تصریح کرد: بسیاری از غذاها که ظاهر مناسبی دارند، در لایه‌های پنهان دارای مشکلاتی هستند.

اویسی با بیان اینکه بسیاری از منابع ارزشمند تغذیه‌ای را با بی‌توجهی از بین می‌بریم، گفت: صنایع در بعضی از بخشها درست هزینه نکرده و کارآیی لازم را در تغذیه ندارد.

وی وظیفه دستگاه‌های حکومتی را در بخش نظارت بسیار حساس دانست و یادآور شد: مهمترین وجه مشترک همه حکومت‌ها در نظام تغذیه‌ای توجه به نظارت تولید در بخش های خصوصی و دولتی است.

اویسی با اشاره به اینکه جایگاه سازمان غذا و دارو در کشور ما خالی است، خاطرنشان کرد: نظارت عالی بر مواد غذایی به درستی صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه جایگاه سازمان غذا و دارو در کشور ما خالی است، گفت: مقدمات راه اندازی این سازمان انجام شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نظارت بر بخش تغذیه متولی‌های متفاوتی دارد، افزود: با راه‌اندازی سازمان غذا و دارو در کشور، پراکندگی بخش نظارت بر مواد غذایی حل می‌شود.

اویسی با اعلام اینکه هماهنگ کردن این بخش‌ها کار بسیار است، اظهار داشت: اگر سازمان غذا و دارو نظارت دقیق داشته باشد، موثر خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی تهران یادآور شد: این موضوع را چندبار با چند رئیس جمهور مطرح کردیم.

وی با اشاره به اینکه امروز بسیاری از پزشکان دارای تخصصهای بالا تغذیه مناسب ندارند، خاطرنشان کرد: غذا خوردن یک رفتار است و باید این رفتار درست باشد.

اویسی با بیان اینکه نظام تغذیه نادرست هزینه بسیار زیادی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند، گفت: با اصلاح در بخش تغذیه می‌توان بسیاری از هزینه‌هایی که در بخش درمان صرف می‌شود و گران‌قیمت است را در بخش‌های دیگر هزینه کرد.

وی با تاکید بر اینکه امروز در دنیای رقابتی و اقتصادی تغذیه نمی‌توانیم به راحتی به بازارهای جهانی راه پیدا کنیم، افزود: غذا در دنیای فعلی امری نیست که یک کشور به تنهایی بتواند از عهده آن برآید.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی تهران با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها باید در بخش تغذیه نیاز تولیدکنندگان را به برنامه‌ریزی درست در بخش تحقیقات فراهم کنن اظهار داشت: ایمنی در بخش تغذیه بدون هماهنگی با دانشگاه میسر نیست.