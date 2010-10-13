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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پذیرش در دومین مرکز ترک اعتیاد شیشه از هفته آینده آغاز می شود

پذیرش در دومین مرکز ترک اعتیاد شیشه از هفته آینده آغاز می شود

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره از آغاز پذیرش معتادان شیشه در مرکز ترک اعتیاد آهنگ از شنبه هفته آینده در تهران خبر داد و گفت: ظرفیت این مرکز مانند مرکز تولد دوباره محدود و حدود 40 نفر است.

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت دومین مرکز ترک اعتیاد شیشه با نام "آهنگ" گفت: پذیرش این مرکز از شنبه هفته آینده 24 مهرماه آغاز می شود. 

وی ادامه داد: افراد می توانند از صبح شنبه هفته آینده برای پذیرش در این مرکز مراجعه کرده و بستری شوند.

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره اظهار کرد: در اولین مرکز ترک اعتیاد شیشه ممنوعیت استفاده از نیکوتین و استعمال سیگار اجباری بود اما در مرکز دوم که به زودی راه اندازی می شود افراد به صورت داوطلبانه از این کار منع می شوند.

وی ادامه داد: ظرفیت این مرکز نیز مانند مرکز تولد دوباره محدود بوده و حدود 40 نفر است.

دیلمی زاده با اشاره به نبود پروتکل درمان اعتیاد شیشه در کشور گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری پروتکل برنامه اقامتی برای درمان معتادان به شیشه تهیه شود.
 

کد مطلب 1169522

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