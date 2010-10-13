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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۹:۵۴

چهارمین "سینما حقیقت"/

"آینه‌های غبارگرفته" در بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت

"آینه‌های غبارگرفته" در بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت

فیلم مستند" آینه‌های غبارگرفته" به کارگردانی رهبر قنبری برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت پذیرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند به سفارش مرکز سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. مستند "آینه‌های غبارگرفته " تاریخ پیدایش روزنامه را در ایران تا سال 1357بررسی می‌کند.

150 سال تاریخ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران و تاثیری که روند تولید این روزنامه‌ها بر جامعه داشته است و همچنین موانع موجود بر سر دراه روزنامه‌نگاران در این مستند مورد توجه قرار گرفته است.

قنبری کارگردانی فیلم‌های سینمایی" او" و"پرنده‌باز کوچک" را برعهده دارد. قنبری قصد دارد به زودی کارگردانی سومین فیلم سینمایی خود با نام "روئیدن در باد"  را آغازکند. جشنواره سینما حقیقت از 17 تا 22 آبان برگزار می شود. 
کد مطلب 1169540

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