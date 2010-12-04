ناآگاهی از "ایدز" تهدیدی خطرناک برای سلامت جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که دوجنسه های آمریکایی رفتارهای پرخطر تجربه می کردند هیچگاه به این نمی اندیشیدند که روزی رفتارشان موجب پدید آمدن و گسترش ویروس خطرناک و غیرقابل درمانی تبدیل شود و تمام جهان را درگیر خود کند. ویروسی که به علت عدم توجه به مسائل بهداشت جنسی در قاره سیاه نامش را برای همیشه در تاریخ سلامت جهان ثبت کرد.

متاسفانه همیشه بشر شاهد آن بوده است که پس از تولد بحران به فکر چاره جویی افتد و این تعلل موجب صدمات و آسیبهای جبران ناپذیری بوده است. 50 سال قبل در سال 1959 ملوان 48 ساله هاییتی تبار در پی ابتلا به بیماری ذات الریه غیر معمول جانش را از دست داد در حالی که کسی نپرسید چرا و به علت؟ این عدم کنجکاوی و سطحی نگری باعث شد تا 20 سال بعد پس از نمونه گیری ازخون یک شهروند کنگویی که او نیز پس از ملوان 48 ساله جانش را در همان سال از دست داده بود متوجه شدند که ویروسی با عنوان HIV مثبت متولد شده است.

ثبت 25 میلیون مرگ بر اثر بیماری ایدز در جهان

نتیجه این سهل انگاری پزشکی موجب شد تا امروز شاهد بیش از 33 میلیون نفر قربانی ایدز در جهان باشیم که 25 میلیون نفر را در کام مرگ فرو برده است.

در حالی که امریکاییها در سال "1365 ه.ش" سعی در ساختن داروی ایدز داشتند اولین مورد ابتلا به ویروس ایدز در ایران شناسایی شد و امروز با گذشت 22 سال، این تعداد به بیش از 80 هزار نفر افزایش یافته است.

آمارهای وزارت بهداشت ایران در پنج سال گذشته حاکی از آن است که بیش از 70 درصد مبتلایان به ایدز از طریق تزریق مواد و استفاده از سرنگهای مشترک، هشت درصد رابطه جنسی و 20 درصد به صورت نامشخص به این بیماری مبتلا شده اند که بر اساس اعلام وزارت بهداشت از تعداد 20 هزار بیمار مبتلا به ایدز 18 هزار و 500 نفر مرد و یکهزار و 500 نفر زن هستند.

روزی 2 ایرانی به بیماری ایدز مبتلا می شود

بر اساس گزارشات وزارت بهداشت آمار مبتلایان به ایدز در 20 سال گذشته تا آخر سال 87 تعداد 19 هزار و 774 نفر بوده است که این آمار درسه ماهه دوم سال 88 به 20 هزار و 130 نفر افزایش یافته که با یک ضرب و تقسیم می توان به این نتیجه رسید که در ایران روزانه دو نفر به بیماری ایدز مبتلا می شود.

رسانه ها در سال هزار مطلب خبری در مورد ایدز منتشر می کنند

بررسیها نشان می دهد که بیش از 100 هزار نفر در کشور مبتلا به ویروس HIV ایدز هستند که تنها حدود یک چهارم از این افراد شناسایی شده اند. این درحالی است که انتقال این بیماری در سالهای اخیر از طریق رفتارهای پرخطر جنسی رو به افزایش است که می تواند زنگ خطری برای تهدید سلامت نسل جوان جامعه باشد.

جدا از آمار و ارقامی که اکثر رسانه های داخلی و خارجی به آن می پردازند بسیاری از مردم به طور کامل با بیماری HIV یا همان ایدز آشنا نیستند و اطلاعات کاملی از آن ندارند به طوری که وزیر بهداشت نیز به تازگی عدم آگاهی نسل جدید از ایدز را بزرگترین خطر پیش روی نظام سلامت کشور عنوان کرد.



مرضیه وحید دستجردی معتقد است امروزه مهم ترین اقدام پیشگیرانه برای کنترل عفونت HIV آگاهی بخشی به نسل نوجوان و جوان در مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاههاست.

وی با بیان اینکه روابط پرخطر جنسی در دهه آینده بیشتر از هر قشری، قشر نوجوان و جوان را تهدید می‌کند، اظهار داشت: دهه آینده، دهه انتقال بیماری ایدز از طریق روابط جنسی است و نوک پیکان آن به سوی مهم ترین قشر جامعه ، جوانان و نوجوانان است و باید با اطلاع رسانی کافی ، آنان را با خطر این بیماری آشنا ساخت.

دستجردی پیشگیری از انتقال جنسی ایدز را مهمترین پیشگیری‌ها در نظام مراقبت اپیدمیولوژیک دانست و افزود: باید تجربه‌های موفق توزیع سرنگ و سوزن استریل در طرح پیشگیری از اشاعه ایدز در بین معتادان به شکلی مشابه در جریان اشاعه ایدز از راه انتقال جنسی به کار گرفته شود و در این راه از تمام توان بخش‌های دولتی و غیردولتی باید بهره برد.

دستجردی همچنین ارایه خدمات مشاوره به برخی زنان خاص را با توجه به موارد بیشتر مشاهده ایدز در این قشر لازم و ضروری دانست و خواستار تاسیس کلینیک‌های مثلثی بیشتر و مشاوره و مراکز گذری در این موضوع شد.

در این میان نقش رسانه ها به عنوان یک محرک اجتماعی می تواند جامعه و مسئولین را در مورد اهمیت این بیماری خاموش و خطرناک آگاه کند. آمارها نشان می دهد طی پنج سال گذشته تنها پنج هزار مطلب در قالب خبر، گزارش و تحلیل از این بیماری در خبرگزاریها، وبلاگها، مجلات و روزنامه های کشور درج شده و این بدان معناست که در کشور سالی یکهزار مطلب که بیش از نیمی از آنها را اخبار کوتاه، تکراری و آماری تشکیل می دهد در مورد ایدز منتشر می شود.

متاسفانه بزرگترین و پرمخاطب ترین رسانه کشور نیز از این حیث مبرا نبوده است به نحوی که کارشناسان اظهار داشته اند صدا و سیما ناخواسته مسیر شناخت بیماری ایدز را از راه صحیح جدا کرده و با ساخت مستند و ویژه برنامه هایی تخصصی بیماری ایدز را به صورت یک بیماری خطرناک و خانمان سوز همراه با وحشت و ترس در جامعه تلقین کرده است.



امروز زنگ خطر ایدز در حالی به صدا در آمده است که بیش از 80 درصد مردم اطلاعات کافی و جامعی از این بیماری و زندگی با یک مبتلا به ایدز ندارند و این خود خطری بزرگتر از بیماری است این در حالی است که وزارت بهداشت که متولی درمان و پیشگیری از بیماری ایدز است بارها ضعف عملکرد خود را بر دوش رسانه ها، صدا و سیما، مجلس، دستگاه های امنیتی و... نهاده واعلام کرده ما نمی توانستیم اطلاع رسانی کنیم چرا که رسانه ها خوب کار نکرده اند، صدا و سیما برخی از برنامه ها را سانسور می کند یا اینکه اصلا برنامه درست نمی کند و یا اینکه می گویند چون زندانها سرنگ توزیع نمی کنند ایدز گسترش پیدا کرده!



حال این پرسش مطرح است که اکنون که این بیماری به وضعیت بحرانی رسیده آیا این بهانه ها برای توجیه شیوع بیماری ایدز در کشور قانع کننده است؟