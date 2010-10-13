حجت الاسلام محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و مشاور دینی شورای انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه براساس برنامه از پیش اعلام شده قصد داشتیم تعداد پاسخ به پرسشهای مطرح شده را به 3 هزار پاسخ برسانیم گفت: امسال با دو مشکل مواجه شدیم و درحال حاضر برای رفع آنها تلاش می کنیم.

مخابرات هزینه تماس با مرکز شبهات دینی را دریافت می کند

وی افزود: یکی از مشکلات ما برای رسیدن به 3 هزار پاسخ در روز مخابرات است، اخیرا مخابرات طرحی ارائه کرده که براساس آن هزینه مکالمات تلفنهای 09650 را از مشترک دریافت کند، درحالی که تا کنون مشترک پس از برقراری تماس با مرکز پاسخگویی به شبهات دینی هزینه ای پرداخت نمی کرد و این هزینه در قالب حق اشتراک مرکز به مخابرات پرداخت می شد، درحالی که مبلغ اشتراک مبلغ اصلی مکالمه نبود و بسیار کمتر بود.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی گفت: عدم پرداخته هزینه مکالمات یکی از عواملی بود که افرادی که با این مرکز تماس می گرفتند بدون دغدغه پرسشهای خود را مطرح می کردند.

با مخابرات مذاکره می کنیم/ راه اندازی اورژانس فرهنگی

سادات منصوری گفت: چند ماهی است که به علت خصوصی سازی مخابرات این هزینه باید از مشترک دریافت شود. ما با مخابرات وارد مذاکره و اعلام کرده ایم همانطور که تماس با اورژانس و اطلاعات تلفن را به عنوان خدمات عمومی محسوب می کنید مسئله فرهنگی مردم را به صورت اورژانس فرهنگی مطرح کنید. این خدمات را دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دینی جدی تلقی کرده و روی آن سرمایه گذاری کند. اگر در این رابطه با مخابرات به نتیجه برسیم می توان تعداد پاسخها را افزایش داد.

کاهش بودجه مرکز پاسخگویی به شهات دینی

وی دومین مشکل برای توسعه فعالیتهای مرکز پاسخگویی به شبهات دینی را مسئله بودجه دانست و گفت: بودجه این مرکز از نصف کمتر شده است.

پاسخگویی با 500 تا 600 پرسش در روز

حجت الاسلام محمد سادات منصوری تصریح کرد: درحال حاضر روزانه به 500 تا 600 پرسش پاسخ داده می شود، اما در طول ماه مبارک رمضان این تعداد به بیش از 2 هزار پرسش و پاسخ رسید، اما در اواخر ماه مبارک رمضان با اعلام طرح جدید مخابرات تعداد پرسشها و به تبع پاسخها به 500 تا 600 رسید.

وی با اشاره به اینکه پرسشها در سه حوزه احکام، مشاوره و اعتقادی مطرح می شوند گفت: در حوزه احکام و مشاوره تعداد پرسشها با یکدیگر برابری می کند و کمترین پرسشها را بخش اعتقادی به خود اختصاص داده است.

روابط اجتماعی بیشترین پرسشها هستند

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی اظهار داشت: بیشتر پرسشها مربوط به روابط اجتماعی است. در حوزه احکام نیز بیشتر پرسشها مربوط به احکامی است که در مورد روابط اجتماعی مطرح می شود. باید در این رابطه آموزشهای صحیح ارائه و روابط زن و مرد و دختر و پسر سالم سازی شود. بیشتر تمرکز ما اصلاح ظواهر جامعه بوده که در آن نیز چندان موفق نبوده ایم.