بازارچه های هفتگی مشکل سد معبر شیراز را حل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اکبر رئیسی در این خصوص توضیح داد: با توجه به درصد بیکاری و مشکلات مالی خانواده ها و مهاجرپذیری شهر شیراز، مشکل سد معبر در آن نسبت به سایر کلانشهرها بیشتر است که رفع کامل این معضل نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاه های اجرایی، مشاورین اجتماعی و قشر دانشگاهی است.

وی تصریح کرد: وجود دست فروشان سیار در سطح شهر، گذاشتن اجناس واحدهای تجاری در پیاده روها، توقف خودروها در حاشیه خیابان برای عرضه میوه و تره بار شکلهای مختلف سد معبر در شهر به شمار می رود که شهرداری شیراز نسبت به گذشته اقدامات اثر بخشی را برای جمع آوری آنها انجام داده است.

مدیر اجرایی و هماهنگی امور مناطق شهرداری شیراز با بیان اینکه جمع آوری دست فروشان سیار از سطح شهر، همکاری بیشتر مراجع قضایی و نیروی انتظامی را می طلبد، عنوان کرد: درخصوص واحدهای تجاری پس از اخطار، در صورت تکرار و عدم توجه به قوانین با هماهنگی مجمع امور صنفی و نیروی انتظامی نسبت به پلمب واحدها اقدام خواهد شد و خودروهای عرضه میوه و تره بار نیز با هماهنگی پلیس راهور جمع آوری و پس از اجرای قوانین، خودرو به مالکین مربوطه مسترد می شود.

رئیسی متذکر شد: در بحث ساماندهی افرادی که از این طریق امرار معاش می کنند نیز اقدامات قابل توجه و اثر بخشی انجام شده که تشکیل بازارهای هفتگی را می توان از جمله این اقدامات دانست و هم اینک نیز سازمان میادین و ساماندهی مشاغل به عنوان متولی کار توانسته این مهم را انجام و با نظارت نسبت به جمع آوری و ساماندهی مشاغل مزاحم اقدام کند.