به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاههای بخش فناوری و نوآوری با موضوعات "تاثیر رسانه دیجیتال در خلاقیت خانواده" از ساعت 15:30 تا 17 و "قالب دیجیتالی کتاب گویا" از ساعت 19:30 تا 21 برگزار میشود.
کارگاههای آموزشی بخش "شهر دیجیتال" با موضوعات "ضرورت امنیت گروههای سنی مختلف در جامعه مجازی" از ساعت 11 تا 12:30، "آموزش مفاهیم علوم پایه به کمک بازیهای رایانهای" از13:30 تا 15، "انتقال وبلاگ از سرویسهای رایگان به وب سایت شخصی" از ساعت 15:30 تا 17، "ساخت سایت با HTML و CSS" از 17:30 تا 19 و "تجارت الکترونیک و معرفی درگاههای مطمئن تجارت الکترونیکی" از ساعت 19:30 تا 21 در محوطه باز نمایشگاه بر پا میشود.
همچنین در بخش "نرم افزار" کارگاههای "مدیریت استراتژیک رسانههای نوین" از ساعت 11 تا 12:30، "نقش موسیقی در تولید انیمیشن" از ساعت 13:30 تا 15، "ترفندهای نرم افزار فلش" از 15:30 تا 17، "آشنایی با خدمات ارزش افزوده موبایل" از ساعت 17:30 تا 19 و "آشنایی با شبکههای GSM" از ساعت 19:30 تا 21 برگزار میشود.
کارگاههای "شبیه ساز فرایند ساخت بازی آسمان دژ" از ساعت 11 الی 12:30 ، "طراحی مرحله در یک بازی اکشن" از ساعت 13:30 تا 15 ، "ساخت بافت برای محیط بازی با استفاده از نرم افزار Zbrush" از ساعت 15:30 تا 17، "ساخت یک کاراکتر سه بعدی از روی طرح در مدت یکساعت" از ساعت 17:30 تا 19 از جمله برنامههایی است که در بخش بازیهای رایانهای این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
چهارمین نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال از 15 تا 24 مهرماه از ساعت 10 تا 21 میزبان بازدیدکنندگان و علاقه مندان است.
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