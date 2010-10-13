معتادان مشهد ساماندهی می شوند

حسن حاجی پوردر گفتگو با خبرنگار مهردر مشهد با بیان این مطلب افزود: هم اکنون 136 مرکز درمان اعتیاد و بازتوانی سرپایی در مشهد در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: مراکز گذری ترک اعتیاد، با هدف کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در حاشیه شهر برای معتادان کارتن خواب در نظر گرفته شده و این مراکز خدمات آموزشی مورد نیاز شامل سرنگ و لوازم بهداشتی، به معتادین ارائه می دهد.

5 مرکز گذری ترک اعتیاد در خراسان رضوی

معاون پیش گیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت مراکز گذری ترک اعتیاد، افزود: تا کنون تعداد 989 فرد تحت درمان،زیر نظر این سازمان قرار گرفته اند و به صورت دو شیفت فعالیت دارند و همچنین در طول 6 ماه سال جاری تعداد 1922 نفر از خدمات این مراکز استفاده کرذه اند.

وی با اشاره به دو مرکز سرپناه معتادین، عنوان کرد: این مراکز با ظرفیت 45 تخت، در طول 6 ماه پنج هزار و 400 نفر را خدمات داده است.

حاجی پور به مراکز بستری درمان ترک اعتیاد اشاره و اظهار داشت: مراکز بستری درمان اعتیاد شامل هفت مرکز است که 5 مرکز در مشهد و 2 مرکز در شهرستان های تربت حیدریه و نیشابور مستقر هستند.

وی از وجود یک مرکز دولتی درمان اعتیاد، تحت نظارت بهزیستی در استان خراسان رضوی، خبر داد و افزود: این مرکز با ظرفیتی بالغ بر 150 نفر پذیرش، تعداد 6600 نفر را تحت پوشش قرار داده است.

معاون پیش گیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر به اعتیاد به عنوان یک بیماری نگاه شود، توجه به نقش خانواده از اهمیت بالایی بر خوردار بوده و داشتن یک رابطه عاطفی گرم می تواند، در کاهش ابتلا به این بیماری موثر باشد.

فرهنگ سازی افراد در محیط خانواده و نقش تسهیل گری سازمان ها و ارگان های مختلف از جمله راه حل های پیش گیری از اعتیاد است.