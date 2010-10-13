پیشرفت پالایشگاه خوزستان در نقطه صفر

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این پالایشگاه نفت سنگین که به پالایشگاه دوم خوزستان نیز معروف است در هفت کیلومتری شمال آبادان در جاده آبادان - اهواز و کانال ژیان در منطقه آزاد اروند احداث خواهد شد و پس از بهره برداری از این پالایشگاه که ظرفیت آن 180 هزار بشکه در روز است، روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین تولید خواهد کرد.

قرار است خوراک این پالایشگاه از میادین نفتی آزادگان و یادآوران که از میادین تازه به تولید رسیده جنوب خوزستان و نزدیکی شهر آبادان به حساب می آیند، تامین شود.



طرح احداث پالایشگاه 180 هزار بشکه ای نفت خام فوق سنگین خوزستان با حدود سه میلیارد یورو سرمایه گذاری و مشارکت 75 درصدی بخش خصوصی پس از آغاز به کار پیمانکار اجرایی، سه سال تعیین شده و این در حالیست که اکنون حدود چهار سال از تصویب آن می گذرد ولی حتی یک آجر برای عملیات ساختمان سازی آن به کار نرفته است.



در خصوص تولیدات پالایشگاه خوزستان گفته می شود روزانه 10 میلیون لیتر (32.6 درصد) بنزین سوپر مطابق با استاندارد یورو، 12.5 میلیون و 600 هزار لیتر (41 درصد) گازوئیل، سه میلیون لیتر (10 درصد) سوخت جت، پنج میلیون لیتر (16.3 درصد) گاز مایع، 410 تن گوگرد، 1.2 درصد نفت کوره از جمله فرآورده هایی است که در پالایشگاه خوزستان تولید می شود.



از زمان تصویب این طرح تاکنون مسئولین مختلف وعده های متفاوتی را برای آغاز عملیات ساخت و انتخاب سرمایه گذار و پیمانکار رسانه ای کرده اند که تا به امروز هیچ نشانی از این وعده ها دیده نمی شود.

بهمن سال1387 قرار بود طرح آغاز شود

محمد زالی، مجری طرح ساخت پالایشگاه خوزستان در آذرماه سال 1387 گفته بود: عملیات ساخت پالایشگاه دوم آبادان موسوم به خوزستان از آبان ماه سال گذشته آغاز شده و طبق برنامه ریزیهای انجام شده تاکنون چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



زالی با اشاره به وسعت 525 هکتاری زمین این طرح گفت: پاکسازی مواد منفجره، تملک زمین و وجود معارض از جمله مشکلات پیش روی این طرح است که با حل این مشکلات پیش بینی می شود تا دو ماه آینده (یعنی بهمن ماه سال 1387) عملیات حصارکشی محدوده طرح آغاز شود.



وی از همکاری هشت شرکت داخلی و خارجی در این طرح خبر داده بود و اعلام کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده و تامین اعتبار مورد نیاز، پالایشگاه دوم آبادان تا سال 1391 به بهره برداری می رسد.



ابراز تمایل شرکتهای خارجی برای حضور در طرح



مجری طرح ساخت پالایشگاه خوزستان در همان زمان طرح موضوع مشارکت نکردن سرمایه گذاران خارجی، در این طرح را رد و تصریح کرد: با توجه به ابراز تمایل برخی از شرکتهای خارجی طرح این موضوع منتفی است با این وجود عرضه سهام پالایشگاه خوزستان به وسیله فروش سهام آن در بورس و اوراق مشارکت نیز قابل بررسی است.



زالی طرح ساخت پالایشگاه خوزستان را یکی از طرحهای پرسود با بازدهی مناسب اقتصادی عنوان کرد و گفت: مشابه دانش فنی به کارگرفته شده در پالایشگاه خوزستان در کشور ونزوئلا استفاده شده و در مرحله طراحی آزمایشی است.



در اسفندماه سال 1387 نوراله شهنازی زاده مدیر عامل وقت شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در بازدیدی که از محل ساخت این پالایشگاه به عمل آورده بود، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی را از مشکلات اصلی راه اندازی این طرح اعلام و تصریح کرده بود: سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پروژه سه میلیارد یورو است که نزدیک به 2.3 میلیارد یورو آن را بخش خصوصی تامین خواهدکرد.



وعده فرماندار آبادان هم عملی نشد

در فروردین ماه سال جاری هم سید خلف موسوی، فرماندار آبادان به جمع مسئولین وعده دهنده برای آغاز این طرح پیوست و از آغاز عملیات ساختمانی این پالایشگاه در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که این وعده نیز محقق نشد.



فنس کشی در این ماه آخر وعده مسئولین

مدیر عامل پالایشگاه خوزستان هم در شهریورماه امسال از آغاز عملیات فنس‌کشی سایت پالایشگاه خوزستان در ماه آینده یعنی در ماه جاری خبر داد ولی تا به امروز چنین اتفاقی در این پالایشگاه رخ نداده است.



ناامیدی مردم آبادان با دیدن تابلوی پالایشگاه

عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از مسئولین متولی ساخت این پالایشگاه درخواست می کنم تابلویی که بیش از سه سال قبل در مسیر آبادان به اهواز نصب کرده اند را بردارند تا اینگونه بسیاری از مشکلات روانی مردم ناشی از دیدن این تابلوی بی استفاده کم شود.



وی افزود: مردم با دیدن این تابلو هم حسرت می خوردند و هم افسوس، حسرت از اینکه قرار بود با ساخت این پالایشگاه علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، مشکلات بیکاری جوانان آنان حل شود و افسوس از اینکه سالهاست مسئولین مختلف وعده آغاز به کار طرح را داده اند ولی تا به امروز کوچکترین کاری صورت نگرفته است.



کعبی که خود نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس است، تاکید می کند: دولت چهار سال است که در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی که قرار است 75 درصد سرمایه طرح را تامین کند عاجز مانده بنابراین این سئوال پیش می آید که چرا از ابتدا این طرح تصویب شد و مگر دولت فکر چنین روزی را نمی کرد.



وی افزود: به هر حال این طرح از هر نظر برای کشور و استان مفید است و انتظار داریم دولت حتی با سرمایه گذاری دولتی هم که شده عملیات ساخت این پالایشگاه را آغاز کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس تاکید کرد: اگر امروز این پالایشگاه ساخته می شد مجبور نبودیم برای تامین بنزین داخلی تولیدات محصولات با ارزش پتروشیمی را قطع و به جای آنها بنزین تولید کنیم ضمن اینکه امروز به صورت جدی تری ثابت می کردیم تحریم دولتهای غربی علیه کشور هیچ اثری ندارد و ما می توانیم در تمام زمینه ها خودکفا باشیم.



کعبی با اشاره به اینکه ساخت این پالایشگاه از هر نظر به سود کشور است، گفت: این پالایشگاه در کنار دو میدان نفتی آزادگان و یادآوران قرار گرفته و با کمترین هزینه ای می توانیم نفت مورد نیاز را به این پالایشگاه منتقل کنیم ضمن اینکه می توانستیم خام فروشی نفت را کاهش دهیم و آن را ماده با ارزش تری به نام بنزین تبدیل کنیم.



وی با اشاره به اینکه تعلل در ساخت پالایشگاه دوم آبادان بیش از این پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: بیکاری در شهرهای آبادان و خرمشهر به اوج خود رسیده و در هر خانه ای یک یا دو جوان بیکار داریم که انتظار می رود با ساخت این پالایشگاه وضعیت تا حدودی بهتر شود و دولت قولهای خود مبنی بر کاهش بیکاری در این دو شهر را به صورت عملی نشان دهد.