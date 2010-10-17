دانشگاه های مهارتی به بیراهه رفتند

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نظام مهارت آموزی در حقیقت همزمان با تاسیس دارالفنون توسط امیرکبیر در کشور شکل گرفت که با گذر زمان این مهم به بیراهه رفت و در مسیر اداری گم شد.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه دانشگاه های پلی تکنیک در همه دنیا به منظور مهارت آموزی تاسیس شده اند، اظهار داشت: هم اکنون این دانشگاه در کشور ما از این مسیر منحرف شده و هدف اصلی شکل گیری خود را از دست داده است.

وی دانشگاه های علم و صنعت،‌ شهید رجایی، ‌دانشگاهی در کرمان و نیز دانشگاه شهر بابل که قبل از پیروزی انقلاب با هدف آموزش تخصصی مهارت تاسیس شدند را از این جمله ذکر کرد و افزود: این دانشگاه ها نیز به سرعت تغییر کاربری داده و به سمت تولید مدرک پیش رفتند.

این وزیر ادامه داد: هم اکنون قریب به اتفاق دانشگاه های کشور به تدریس مباحث نظری مشغولند که این بسیار مسیر نادرستی است.

وزیر کار به حجم گسترده دانشجویان که برای کسب مدارک تحصیلی نظری به کشورهای اروپایی سفر می کنند، اشاره کرد و یادآور شد: اغلب اروپاییان از این ویژگی ایرانی ها در عجب هستند و از این شوق برای کسب مدرک در رشته های نظری حیرت می کنند، این نکته به این معناست که الگوی ناصحیحی را به ما نشان داده اند و ما پیوسته در حال ادامه این مسیر هستیم.

شیخ الاسلامی عدم ممنوعیت مسلمانان برای فراگیری تمام علوم نظری در کشورهای توسعه یافته و اروپایی را خاطرنشان شد و گفت: این درحالیست که مسلمانان امکان ورود به بسیاری از رشته های مهارتی را ندارند.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون در عصر دانایی به سر می بریم، تصریح کرد: حلقه متصله علومی چون بیوتکنولو‍ژی و نانوتکنولوژی به بازار،‌ صنعت و زندگی مردم که به طور قطع این حوزه ها را متحول خواهد کرد تنها از طریق افزایش مهارت بهره گیری از این علوم در جامعه است.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف عالی نظام راهی جز تقویت،‌ تمرکز و التزام بخشی به نظام ملی مهارت نداریم.