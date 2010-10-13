پیشرفت حوزه متناسب با مطالبات رهبری نیست / ساختار علمی حوزه باید بازسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به تشریح مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه پرداخت و اظهار داشت: مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه کوتاه مدت نیستند و نباید این مطالبات را همانند پروژه‌های عمرانی در نظر گرفت به خاطر اینکه پروژه‌های عمرانی در یک مقطع زمانی آغاز و پایان دارد ولی مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه مطالبات کلی است و آغاز دارد اما پایان آن مشخص نیست.



وی ادامه داد: این طور نیست که تحول در حوزه و پرداختن به کرسی‌های نظریه پردازی در یک مقطع زمانی انجام شود بلکه باید روز به روز غنی‌تر شود.



مهاجرنیا تحولات انجام شده در حوزه را گسترده خواند و در عین حال گفت: به دلیل گستردگی دنیای امروز و شبکه ارتباطی که دنیا را به یک دهکده واحد تبدیل کرده و فرهنگی که دنیا را متحد کرده، هزاران مطالبات جدید از حوزه به وجود آمده است.



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه تاکید کرد: امروز مطالبات خارجی از حوزه به مراتب بیشتر از مطالبات داخلی است و حوزه باید در همه مسائل علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رویکرد دین را عرضه کند.

ظرفیت حوزه محدود است



مهاجرنیا ظرفیت حوزه علمیه را محدود دانست و افزود: این طور نیست که حوزه را به عنوان یک دستگاه تولیدگر به روز تصور کنید.



وی ادامه داد: کندبودن یکی از خصیصه‌های مهم دستگاه اندیشه ورز است، بنابراین مطالبات از حوزه بسیار گسترده است ولی ظرفیت عرضه بسیار محدود است.



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه با بیان اینکه حوزه علمیه از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده نمی‌کند اظهار داشت: به عنوان نمونه درانجمن‌های علمی بیش از دوهزار نیروی متخصص وجود دارند که ظرفیت فوق‌العاده‌ای است واگر حوزه بخواهد از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند تحول چشمگیری در حوزه به وجود می‌آید.



ساختارهای حوزه باید بازسازی شود



مهاجرنیا تصریح کرد: ساختارهای حوزوی باید متناسب با تولید فکر بازسازی شود. در حال حاضر دستگاه تولید اندیشه کند است و به روز نیست.



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه تاکید کرد: حدود 30 تا 40 درصد از ظرفیت‌های علمی، فکری و غنای اندیشگی شیعه درحوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین تحول در حوزه با کندی صورت می‌گیرد و متناسب با مطالبات مقام معظم رهبری نیست.



وی ادامه داد: حوزه می‌خواهد پیشرفت کند اما ظرفیت‌ها مناسب نیست. البته نیت همه بزرگان و اساتید و مسئولان این است که تحول در حوزه ایجاد شود ولی چون مطالبات خیلی زیاد است این تحول به کندی صورت می‌گیرد.



نظام مطالبات زیادی از حوزه دارد



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه تصریح کرد: مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه این بود که حوزه باید متحول شود به این معنی که حوزه به دلیل اینکه پایگاه فکری تشیع و تولید اندیشه دینی است، باید پاسخگوی نیازها و پرسش‌هایی که در مورد دین و تشیع وجود دارد باشد.



وی ادامه داد: امروز نظام از حوزه مطالبات زیادی دارد و حوزه باید ساختارهای خود را با حفظ اصول و مبانی با این نیازها و تحولات روز منطبق کند.



مهاجرنیا اضافه کرد: پیشرفت‌های متعددی در سایه نظام شکل می‌گیرد که دین باید در همه این مسائل خودش را نشان دهد.



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه با بیان اینکه امروز بحث تحول در زمینه علوم انسانی مطرح است اظهار داشت: وقتی می‌گوئیم رابطه اسلامی با این علوم مطرح می‌شود، علوم انسانی ارتباط وثیقی با علوم اسلامی دارد و حوزه باید علوم انسانی را در کنار علوم اسلامی تقویت کند.



حوزه فارغ از انسداد و موانع فکری و جناحی اندیشه‌ورزی کند



مهاجرنیا حرکت به سمت نظریه‌پردازی را از دیگر مطالبات مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: بر اساس فرمایشات رهبری، حوزه باید تولید دانش جدید داشته باشد و در همه عرصه‌های مورد نیاز نظریات جدیدی ارائه کند و حرف‌های نویی بزند.



وی ادامه داد: ولی امر مسلمین در کنار بحث نظریه‌پردازی، مسئله آزاداندیشی را مطرح کردند که حوزه باید فارغ از انسداد و موانع فکری و جناحی، به صورت آزادانه اندیشه‌ ورزی داشته باشد و همه تفکراتی که در کشور و حتی دنیا وجود دارد را با محک دین ارزیابی کند و اندیشه‌های نو را دریافت و تفکرات رقیب را نقد کند.



وی گفت: منظور از نقد این نیست که با همه درگیر شویم بلکه باید همه اندیشه‌ها را بررسی کرد.



وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مطالبات رهبری بحث مناظره علمی است، البته نه به این سبکی که در صداوسیما پخش می ‌شود، به خاطر اینکه این گونه مناظرات جنبه تخریبی دارند. منظور رهبری از مناظره علمی این بود که اندیشه‌ها با هم رقابت کنند و محک زده شوند.



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 86 در جمع نخبگان و انجمن‌های علمی حوزه اظهار داشت: مقام معظم رهبری در آن دیدار تصریح کردند که از تاسیس و شکل گیری انجمن‌های علمی اظهار خرسندی کردند و این انجمن‌ها را یکی از مصادیق تحول حوزه دانستند.



وی ادامه داد: تعبیر مقام معظم رهبری این بود که حوزه بخواهد یا نخواهد باید متحول شود و اگر کسی تن به تحول حوزه ندهد خود به خود در مسیر تحول قرار می‌گیرد.



مهاجرنیا خاطرنشان کرد: امروز بیش از دو هزار متخصص در انجمن‌های علمی حوزه نوید یک تحول در حوزه را می‌دهد و حوزه به سمتی می‌رود که منویات مقام معظم رهبری محقق می‌شود.



دیدگاه رهبری در مورد حوزه فوق العاده پویاست



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه اظهار داشت: دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به تحول در حوزه دیدگاه فوق‌العاده پویا است و تلقی و انتظار ایشان از حوزه این است که حوزه از تمام ظرفیت‌های نخبگان و مراجع و پیشینه تاریخی خود استفاده کند و پاسخگوی همه نیازهای فکری و اندیشگی نظام و جهانیان باشد.



وی گفت: مقام معظم رهبری دراین راستا سازوکارهای فراوانی عرضه کردند که تاکید برپرداختن به کرسیهای نظریه ‌پردازی، حمایت از انجمن‌های علمی و... از جمله آنهاست.



مهاجرنیا تاکید کرد: اگر حمایت مقام معظم رهبری از انجمن‌های علمی حوزه نمی‌بود شاید این انجمن‌ها نه شکل می‌گرفتند و نه روند فعالیت آنها ادامه پیدا می‌کرد.



مقام معظم رهبری دارای منظومه فکری هستند



مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از ویژگی‌های شخصیتی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: ولی امر مسلمین از جمله شخصیت‌هایی هستند که هم در حوزه اندیشه و هم در زمینه عمل موفق بوده و هستند.



وی گفت: وقتی شخصیت علمی ومبارزاتی ایشان را ارزیابی کنیم می‌فهمیم که ایشان یکی از شخصیت‌های موفق هستند و دارای منظومه فکری هستند و بر اساس آن منظومه، رفتار می‌کنند.



مهاجرنیا تصریح کرد: شخصیت مقام معظم رهبری جامع است و ایشان در همه زمینه‌ها به گونه‌ای رفتار می‌کنند که شخصیت جامعی در رهبری و مدیریت از خودشان بروز دادند.



وی ادامه داد: جامعیت علمی و عملی مقام معظم رهبری از ایشان شخصیتی ساخت که موفق‌ترین گزینه برای ادامه راه ولایت فقیه هستند.