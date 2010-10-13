کنسرت گروه دانشجویی "سما" در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با استقبال ایرانیان مقیم مالزی و دانشجویان دانشگاههای مالزی روبرو شد هنرمندان در دو بخش ماهور و نوا به هنرنمایی پرداختند.

"سما" متشکل از گروهی از دانشجویان جوان و فعال ایرانی مقیم مالزی است که علاقمند و دلبسته به فرهنگ غنی ایران زمین هستند که با شور و عشق، هر آنچه در وجودشان هست به سازشان منتقل می کنند تا شاید قطره ای از باران عشق موسیقایی عرفان ایران از آسمان غربت هم ببارد.

این گروه سال 2007 میلادی به همت امیر سالار مخزنی و مهدی امینیان تاسیس شد و برنامه های متعددی در مالزی برگزار کرده است که از انها می توان به "همایش جهانی صلح" به میزبانی سازمان صلح جهانی و"جشنواره نوروز" در دانشگاه "یو اس ام " پیننانگ و " ام ام یو" اشاره کرد.

کنسرت خیریه گروه سما در حمایت از معلولین موسسه "بچه های آسمان" عید فطر سال گذشته برگزار شد که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

گروه "سما" را علیرضا چاوش دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت "خواننده"، نرگس یزدخواستی دانشجوی دکتری علوم تغذیه "آواز"، مهساسادات مرعشی "کمانچه"، علیرضا راستی دانشجوی رشته طراحی بازیهای کامپیوتری"دف و دایره"، بهروز زندی توسل دانشجوی فیلم و انیمیشن "تار، دیوان و عود"، آرین قجرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی "تار"، امیرسالار مخزنی دانشجوی کارشناسی مخابرات "دف، تنبک" به عنوان سرپرست گروه همراهی می کنند.

کنسرت گروه "سما" در دو بخش در دستگاه نوا و در دستگاه ماهور اجرا شد که تحسین جمع 500 نفره حاضر در سالن دانشگاه را به همراه داشت.

در پایان مراسم حضار با اهدای گل از دانشجویانی که برای حفظ و اعتلای فرهنگ غنی کشورمان که از وجودشان مایه گذاشتند تقدیر و تشکر کردند.