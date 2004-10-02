جان بيماران كليوي با بخشنامه جديد سازمان تامين اجتماعي در خطر است

دكتر مصطفي قاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: چندي پيش معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي در بيمارستان ميلاد و در سمينار مربوط به پيوند در حضور وزير بهداشت و مسئولان پيوند كليه اعلام كرد كه تمام هزينه هاي بيماران كليوي، نظير بستري، دارو و درمان آنها را حتي تا ميزان 100 ميليون تومان پرداخت مي كنيم.

مدير عامل حمايت از بيماران كليوي با بيان اينكه بر اين اساس قرار شد كه تمامي اين هزينه‌هاي درمان در مراكز و بيمارستان هاي دولتي و خصوصي از سوي سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود، گفت: متاسفانه از فروردين ماه سال جاري اين سازمان هزينه درمان بيماران دياليزي بستري شده در بيمارستانهاي خصوصي را نپرداخته است و فقط پاسخگوي بيماران بستري تحت درمان در بيمارستا نهاي دولتي است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر بر اساس بخشنامه جديد فقط به بيماران اورژانسي كه اورژانسي بودن آنها مورد تاييد مسئولان بيمه باشد، هزينه بستري در بيمارستان هاي خصوصي پرداخت مي شود و براي بقيه اين بيماران فقط در صورت مراجعه به بيمارستان هاي دولتي هزينه بستري آنها پرداخت مي شود، اظهار داشت: هم اكنون بيش از 15 هزار پيوند كليه در كشور داريم كه با وجود اين بخشنامه جديد سلامتي و جان آنها مورد تهديد قرار داده است.