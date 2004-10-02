  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۳

مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي در گفتگو با "مهر" خبر داد:

جان بيماران كليوي با بخشنامه جديد سازمان تامين اجتماعي در خطر است

مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي گفت: جان بيماران پيوندي با اجراي بخشنامه جديد سازمان تامين اجتماعي در خطر است.

دكتر مصطفي قاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: چندي پيش معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي در بيمارستان ميلاد و در سمينار مربوط به پيوند در حضور وزير بهداشت و مسئولان پيوند كليه اعلام كرد كه تمام هزينه هاي بيماران كليوي، نظير بستري، دارو و درمان آنها را حتي تا ميزان 100 ميليون تومان پرداخت مي كنيم.

مدير عامل حمايت از بيماران كليوي با بيان اينكه بر اين اساس قرار شد كه تمامي اين هزينه‌هاي درمان در مراكز و بيمارستان هاي دولتي و خصوصي از سوي سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود، گفت: متاسفانه از فروردين ماه سال جاري اين سازمان هزينه درمان بيماران دياليزي بستري شده در بيمارستانهاي خصوصي را نپرداخته است و فقط پاسخگوي بيماران بستري تحت درمان در بيمارستا نهاي دولتي است.

وي  با بيان اينكه در حال حاضر بر اساس  بخشنامه جديد فقط به بيماران اورژانسي كه اورژانسي بودن آنها مورد تاييد مسئولان بيمه باشد، هزينه بستري در بيمارستان هاي خصوصي پرداخت مي شود و براي بقيه اين بيماران فقط در صورت مراجعه به بيمارستان هاي دولتي هزينه بستري آنها پرداخت مي شود، اظهار داشت: هم اكنون بيش از 15 هزار پيوند كليه در كشور داريم كه با وجود اين بخشنامه جديد سلامتي و جان آنها مورد تهديد قرار داده است. 

کد خبر 116976

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها