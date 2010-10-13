بازرسی از واحدهای مجاز عرضه سکه در تهران آغاز شد

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهردر کرج افزود: به دنبال هماهنگی های به عمل آمده با اتحادیه طلای تهران و بر اساس لیست اعلامی از طرف آن اتحادیه در خصوص واحدهای مجاز عرضه سکه در تهران، این اداره کل اجرای طرح ظربتی نظارت بر سکه های طلا را دنبال کرد.

وی ادامه داد: در این راستا استاندارد استان تهران اقدام به بازرسی از 51 واحد صنفی و نمونه برداری 153 سکه (سه نمونه از هر واحد) کرده است.

51 نمونه در آزمایشگاه عیارسنجی شد

این مسئول عنوان کرد: همزمان تمامی نمونه ها مورد آزمون وزنی قرار گرفته و بانکی و مجاز بودن سکه نیز با حضور نماینده اتحادیه مربوطه بررسی و تعداد 51 نمونه (یک نمونه از هر واحد صنفی)در آزمایشگاه این اداره کل عیارسنجی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی نتایج آزمون نمونه ها مشخص شد که تمامی سکه های یادشده بانکی بوده و عیار و وزن آنها قابل قبول است.

بیات یادآور شد: اسامی واحد های دارای مجوز عرضه سکه در سایت این اداره کل به نشانی www.tehranstandard.org برای عموم قابل دسترس است.

تقدیر استاندار تهران از مدیرکل استاندارد این استان

مراتب تقدیر و تشکراز مدیرکل استاندارد استان تهران توسط استاندار تهران، نماینده ویژه رئیس جمهور در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران درحضور مقامات و مسئولان ذیربط انجام شد.

در این جلسه، مرتضی تمدن استاندار و رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران و سعید مرتضوی، نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اهدای لوح از تلاشهای مسلم بیات، مدیرکل استاندارد استان تهران در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیر و تشکر کردند.