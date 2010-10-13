اسرائیل با رهبری نتانیاهو منزوی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "ایهود اولمرت" نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی مخالفتهای دولت "بنیامین نتانیاهو" با خواست بین المللی برای توقف شهرک سازی را به باد انتقاد گرفت.

وی با اشتباه خواندن سیاستهای نتانیاهو و وزیر خارجه اش "آویگدور لیبرمن" در نپذیرفتن موضوع توقف شهرک سازی به منظور ادامه مذاکرات سازش، این اقدام را موجب سوق دادن رژیم صهیونیستی به سوی انزوای بین المللی ارزیابی کرد.

اولمرت که در نشستی در وزارت صنایع، تجارت و کار رژیم صهیونیستی سخن می گفت، خاطرنشان کرد: برخی هستند که گمان می کنند می توان وضعیت سیاسی را از اقتصادی جدا کرد و دم از "صلح اقتصادی" می زنند، در حالی که این مسئله وجود خارجی ندارد.

وی در ادامه سخنان خود بر لزوم دستیابی طرفهای سیاسی درون رژیم صهیونیستی بر توافقی در مورد شهرک سازی در مناطق فلسطینی تاکید کرده و یادآور شد که فقدان یک روند سیاسی با تشکیلات خودگردان از زمان روی کار آمدن دولت نتانیاهو موجب تمرکز جامعه جهانی بر روی شهرک سازی شده است.

گفتنی است در حالی که مذاکرات سازش با از سرگیری شهرک سازی در کرانه باختری به حالت تعلیق در آمده، مقامهای غربی می کوشند با جلب نظر تل آویو برای توقف ساخت و سازها برای دو ماه دیگر، تشکیلات خودگردان را به پای میز مذاکره بکشانند.