تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد/ تشکیل کمیته ویژه

دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات تصمیمات جلسه سه شنبه شب شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این خبر گفت: رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از حسن تدبیر و نظرات حکیمانه مقام معظم رهبری و همچنین از بررسی های دقیق، علمی، فقهی و حقوقی رئیس قوه قضاییه قدردانی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مباحث مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی نیاز به کار کارشناسی داشت لذا به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت داده شد کمیته ای تشکیل شود تا به بررسی نحوه اجرای کامل ابلاغیه مقام معظم رهبری بپردازد.

کبگانیان در پاسخ به اینکه چه مدت زمان طول می کشد تا بررسی های این کمیته به نتیجه برسد به مهر گفت: زمانی که ممکن است برای این کار به طور بیانجامد مشخص نیست. هفته آینده جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی نقشه جامع علمی کشور برگزار می شود که ممکن است کمیته کارشناسی بخشی از نظراتش را در این جلسه اعلام کند و در غیر این صورت بحث به جلسات آتی موکول خواهد شد.

وی درباره نوع برخورد اعضایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند رئیس دانشگاه آزاد گفت: در جلسه موضوع خاصی مطرح نشد اما شنیده ام نامه ای از سوی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی در حال تنظیم است که در آن از تدبیر مقام معظم رهبری تشکر شده است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است. دو هیئت فقهی و حقوقی که از سوی رهبر معظم انقلاب برای بررسی عمیق و همه جانبه موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده بودند نظر نهایی خود را مبنی بر مغایرت فقهی و حقوقی وقف این دانشگاه به محضر معظم له تسلیم کردند و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای نتیجه این بررسی دقیق و مستند فقهی و حقوقی را به عنوان نظر قطعی و نهایی درباره وقف اموال دانشگاه مزبور به هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ فرمودند.



متن نامه رهبرمعظم انقلاب به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم



در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله، هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم موسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.



ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است بندهای 5 و 10 مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.



مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت موسس و جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.

گروه حوزه و دانشگاه مهر در ذیل به جزئیات بندهای 5 و 10 می پردازد.

بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید در خصوص اموال دانشگاه آزاد بود. بر اساس این بند، دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب می‌شود.

هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.

بند 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد نیز به ترکیب اعضای هیئت امنای این دانشگاه مربوط بود. اعضاء هیئت امناء دانشگاه آزاد بر اساس این بند عبارتند از پنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).

بر اساس تبصره ماده 10، مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیئت انتخاب می‌شود. همچنین احکام اعضای هیئت امناء با امضاء رئیس هیئت مؤسس صادر خواهد شد.