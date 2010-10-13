شرط ماندگاری جشنواره فیلم در همدان احداث سالن است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جواد شمقدری در آیین پایانی بیست و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان در همدان اظهار داشت: برپایی دوره های بعدی جشنواره در همدان مشروط به احداث سالنی با ظرفیت بسیاربالا در این شهر است.

شمقدری با اشاره به ازدحام بیش‌ از حد جمعیت و گنجایش هزار نفری سالن برگزاری مراسم پایانی جشنواره فیلم کودک، افزود: ما وارد سینمای ایران شدیم تا عظمت و اقتدار سینمای ایران را حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: سینمای ایران دست‌ پرورده انقلاب اسلامی است و باید برای حفظ آن تلاش کرد.

استاندار همدان نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه با تمام قوت برای برگزاری جشنواره کودک تلاش می کنیم، ابراز امیدواری کرد درسال‌های بعد نیز این تجربه در همدان تکرار شود.

کرم‌ رضا پیریایی با بیان اینکه مردمان همدان، مسئولان را به فعالیت‌های بیشتر تشویق می‌ کنند، افزود: در مباحث هنری خواست، نیاز و مصلحت مردم مد نظر است.

وی با بیان اینکه هنر، نیاز و خواست مردم را برآورده می‌کند، اظهار داشت: با توجه به سابقه طولانی همدان در فرهنگ و هنر، برنامه‌های فرهنگی بیشتری باید در استان همدان برگزار شود.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان سه شنبه شب در همدان به کار خود پایان داد.