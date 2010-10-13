به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امینی که نزدیک به 16ماه قبل سکان هدایت این فدراسیون را پس از کناره گیری رضوی برعهده گرفت، تا 40 روز قبل کمتر تمایل به گفتگو با رسانه ها داشت. وی 38 روز قبل در فاصله 48 ساعت به اعزام تیم ملی به رقابت های جهانی برای اولین بار رودروی اصحاب رسانه قرار گرفت.

رئیس فدراسیون جودو بعد از بازگشت تیم ملی از رقابتهای جهانی توکیو و کسب نتایج ضعیف خیلی زود مقابل خبرنگاران قرار گرفت و با آنها به گفتگو پرداخت.

امینی که اعلام کرده بود به هیچ عنوان تلفنی مصاحبه نخواهد کرد برای سومین بار یکشنبه آینده مقابل در یک جلسه خبری با خبرنگاران گفتگو خواهد کرد. رقابتهای انتخابی تیم ملی، ترکیب تیم ملی در بازیهای آسیایی گوانگجو ، حضور تیم ملی در رقابتهای جهانی جوانان و... از مباحثی است که در این نشست مطرح خواهد شد.

به نظر می رسد محمدرضا حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی و مجید زارعیان سرمربی جوانان نیز به همراه امینی در این نشست حضور داشته باشند.