52 دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه قضایی استان یزد برگزار شد

محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دوره ها برای قضات دادسراها و محاکم جزایی، ضابطان قضایی، اعضای شوراهای حل اختلاف، کارآموزان مشاوره حقوقی، مشاوران املاک و .... برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: این آموزشها در مجموع 39 هزار و 144 نفر ساعت بوده که شامل 32 دوره آموزشی ضمن خدمت تخصصی و عمومی، هشت دوره آموزش شغلی بدو خدمت و 12 دوره آموزش ICDL بوده است.
وی افزود: در شش ماه نخست سال جاری بیش از 10 دوره آموزشی برای ضابطان قضایی استان یزد برگزار شده که در این دوره ها دو هزار و 400 نفر ساعت آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.
یعقوبی خاطرنشان کرد: این دوره های آموزشی شامل آیین دادرسی کیفری، طرز تشکیل پرونده های قضایی، آشنایی با قانون مجازات اسلامی و جرائم و مجازات نیروهای مسلح بوده است.
وی همچنین از برگزاری 45 دوره آموزشی برای اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد خبر داد و بیان داشت: در این دوره های آموزشی نیز 10 هزار نفر ساعت شرکت کرده اند.
یعقوبی با اشاره به آموزشهای مرتبط با قضات استان یزد عنوان کرد: در شش ماه گذشته چهار هزار و 654 نفر ساعت از قضات دادسراها محاکم جزایی و حقوقی و تجدیدنظر استان یزد در 21 دوره آموزشی شرکت کرده اند و آموزشهای لازم را در زمینههای شغلی خود فرا گرفته اند.
یعقوبی همچنین با اشاره به آموزشهای مرتبط با کارآموزان مشاوره حقوقی، کارشناسان ماده 187 و کارآموزان قضایی گفت: این آموزشها شامل برگزاری کلاسهای آموزشی علمی برای 56 نفر از کارآموزان وکالت و مشاوره حقوقی به مدت 6 هزار و 720 نفر ساعت همچنین آموزش عملی مرتبط با کارآموزان وکالت و مشاوره حقوقی و کارآموزان قضایی و کارشناسان ماده 187 به مدت 70 هزار و 20 نفر ساعت می شود.
معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان یزد، اجرای دو دوره آموزشی با عنوان آشنایی با مسائل حقوقی برای مشاوران املاک شهرستان یزد به مدت سه هزار و 520 نفر ساعت و آموزش حین کار به مدت 432 نفر ساعت را از دیگر آموزشهای ارائه شده این معاونت برشمرد.
وی یادآور شد: معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان یزد با توجه به سئوالات دریافتی از همکاران قضائی نسبت به تشکیل نشستهای قضایی به مدت هزار و 826 نفر ساعت اقدام کرده و به پرسشها و مشکلات قضایی همکاران در پروندهها پاسخ داده است.
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