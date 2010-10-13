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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۲۰:۲۱

52 دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه قضایی استان یزد برگزار شد

52 دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه قضایی استان یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان یزد از برگزاری 52 دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه قضایی استان یزد از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

محمد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این دوره ‌ها برای قضات دادسراها و محاکم جزایی، ضابطان قضایی، اعضای شوراهای حل اختلاف، کارآموزان مشاوره حقوقی، مشاوران املاک و .... برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: این آموزشها در مجموع 39 هزار و 144 نفر ساعت بوده که شامل 32 دوره آموزشی ضمن خدمت تخصصی و عمومی، هشت دوره آموزش شغلی بدو خدمت و 12 دوره آموزش ICDL بوده است.

وی افزود: در شش ماه نخست سال جاری بیش از 10 دوره آموزشی برای ضابطان قضایی استان یزد برگزار شده که در این دوره‌ ها دو هزار و 400 نفر ساعت آموزشهای لازم را فرا گرفته ‌اند.

یعقوبی خاطرنشان کرد: این دوره‌ های آموزشی شامل آیین دادرسی کیفری، طرز تشکیل پرونده‌ های قضایی، آشنایی با قانون مجازات اسلامی و جرائم و مجازات‌ نیروهای مسلح بوده است.

وی همچنین از برگزاری 45 دوره آموزشی برای اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد خبر داد و بیان داشت: در این دوره‌ های آموزشی نیز 10 هزار نفر ساعت شرکت کرده‌ اند.

یعقوبی با اشاره به آموزشهای مرتبط با قضات استان یزد عنوان کرد: در شش ماه گذشته چهار هزار و 654 نفر ساعت از قضات دادسراها محاکم جزایی و حقوقی و تجدیدنظر استان یزد در 21 دوره آموزشی شرکت کرده ‌اند و آموزشهای لازم را در زمینه‌های شغلی خود فرا گرفته‌ اند.

یعقوبی همچنین با اشاره به آموزشهای مرتبط با کارآموزان مشاوره حقوقی، کارشناسان ماده 187 و کارآموزان قضایی گفت: این آموزشها شامل برگزاری کلاسهای آموزشی علمی برای 56 نفر از کارآموزان وکالت و مشاوره حقوقی به مدت 6 هزار و 720 نفر ساعت همچنین آموزش عملی مرتبط با کارآموزان وکالت و مشاوره حقوقی و کارآموزان قضایی و کارشناسان ماده 187 به مدت 70 هزار و 20 نفر ساعت می ‌شود.

معاون آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان یزد، اجرای دو دوره آموزشی با عنوان آشنایی با مسائل حقوقی برای مشاوران املاک شهرستان یزد به مدت سه هزار و 520 نفر ساعت و آموزش حین کار به مدت 432 نفر ساعت را از دیگر آموزشهای ارائه شده این معاونت برشمرد.

وی یادآور شد: معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری کل استان یزد با توجه به سئوالات دریافتی از همکاران قضائی نسبت به تشکیل نشست‌های قضایی به مدت هزار و 826 نفر ساعت اقدام کرده و به پرسش‌ها و مشکلات قضایی همکاران در پرونده‌ها پاسخ داده است.

کد مطلب 1169788

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