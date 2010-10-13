ظرفیت استان یزد برای ایجاد هتلهای سنتی بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بهرام رضایی در نشست هم اندیشی هتلداران استان یزد اظهار داشت: یزد از ظرفیتهای بسیار بالایی در زمینه ایجاد مراکزی نظیر هتل به ویژه هتلهای سنتی برخوردار است از اینرو ارائه آموزشهای هتلداری امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است.

وی حضور تشکلهای قانونی و قوی را نیز در تقویت هتلداری بسیار تاثیرگذار دانست و با اشاره به فعالیتهایی که هم ‌اکنون در این زمینه صورت می‌گیرد، در مورد آینده صنعت هتلداری در استان یزد ابراز خوش ‌بینی کرد.

رضایی همچنین از برگزاری یک دوره آموزشی با همکاری انجمن صنفی هتلداران و مراکر اقامتی استان یزد و جامعه هتلداران استان و سازمان میراث فرهنگی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی هتلداران و مراکر اقامتی استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: مسئولان میراث فرهنگی باید تلاش بیشتری برای حفظ و صیانت از بافت تاریخی و تلاش در مسیر بهبود وضعیت صنعت هتلداری در استان یزد انجام دهند.

انجمن صنفی هتلداران یزد قانونی ترین تشکل موجود در استان یزد است

محمدحسین محتاج ‌الله با تشریح فعالیتهای انجمن صنفی هتلداران و مراکر اقامتی استان یزد، افزود: این انجمن به عنوان قانونی ‌ترین تشکل موجود در استان یزد در زمینه صنعت هتلداری فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به برنامه‌های در دست اجرای خود، فعالیتهای متمرکزی را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ های 12 گانه در این انجمن بیان داشت: به زودی و با همکاری اعضای انجمن، فعالیت رسمی این کمیته ‌ها آغاز خواهد شد و جلسات تخصصی با هدف شناسایی و رفع مشکلات موجود در بخشهای مختلف این صنعت با حضور مسئولان دولتی انجام می‌شود.

محتاج‌ الله همچنین از راه ‌اندازی سامانه اینترنتی انجمن خبر داد و گفت: این سایت خدمات مختلفی از جمله امکان رزرو آن لاین هتلها را به زبانهای مختلف فراهم خواهد کرد.

انجام امور هتلداری باید بر محور تعامل و وفاق انجام شود

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی هتلداران و مراکز اقامتی استان یزد نیز در این نشست بر انجام امور مرتبط با این صنعت بر محور تعامل و وفاق تاکید کرد.

مرتضی شکری با تاکید بر اینکه فعالیت انجمن صنفی هتلداران و مراکر اقامتی استان یزد با دیگر تشکلها هیچ تناقضی ندارد، خاطرنشان کرد: انجمن به عنوان یک تشکل قانونی وظایفی دارد که دیگر تشکل‌های موجود نمی ‌توانند آن را اجرا کنند.

مدیر هتل صفاییه یزد اظهار امیدواری کرد: برنامه‌های تصویب شده در هیئت مدیره انجمن صنفی هتلداران و مراکر اقامتی استان یزد با تلاش و حمایت تمامی اعضا اجرایی شود.

انجمن هتلداران استان یزد همزمان با روز گردشگری به طور رسمی فعالیت خود را در استان یزد آغاز کرده است.