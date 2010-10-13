رکورد جدید کشت نیشکر در خوزستان ثبت شد

حسین آمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز رکورد ثبت شده را 16 هزار و 500 هکتار در یک‌ فصل کشت عنوان کرد و از افزایش سطح زیر کشت این شرکت به 65 هزار هکتار خبر داد.

وی اظهار داشت: در شرایط معمولی کشت، هر سال باید واحدهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر 14 هزار هکتار اراضی جدید به زیر کشت ببرند که امسال با تلاشهای صورت گرفته رکورد جدیدی در این زمینه به دست آمده است.



به گفته وی، امسال 16 هزار و 500 هکتار کشت جدید صورت گرفته، در همین راستا دو هزار و 500 هکتار کشت بیش از ظرفیت اسمی، کشت در مجموعه‌های هفتگانه شرکت انجام شده است.



آمیلی توضیح داد: برنامه‌ریزی بلند مدت کشت در هر شرکت کشت و صنعت به گونه‌ای است که مساحت دو هزار هکتار کشت و در مقابل آن دو هزار هکتار آییش به طور سالیانه صورت گیرد تا بتوان در هر سال در سطح 10 هزار هکتار کشت انجام شود در هر شرکت کشت‌ و ‌صنعت، نیشکر مورد نیاز کارخانه آن واحد تامین شود.



آمیلی همچنین با اشاره به اینکه امسال 350 هزار تن شکر سفید در این شرکت تولید خواهد شد، گفت: به تدریج در 10 روز آینده شکر تولیدی واحدهای کشت و صنعت وارد بازار کشور می‌شود.



معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خاطرنشان کرد: عملیات برداشت که از نیمه دوم مهرماه جاری آغاز شده است، در سطح 44 هزار هکتار از اراضی این شرکت انجام خواهد شد.



به گفته وی، برداشت از سطح مزارع کشت و صنعت امام خمینی(ره)15 مهرماه آغاز شده و در روزهای آینده به ترتیب سایر کشت و صنعتها با اجرای جشن برداشت، عملیات برداشت و به تبع آن نیز تولید شکر را آغاز می‌کنند.



آمیلی تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 90 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت نیشکر قرار دارد که از این میزان 72 درصد آن مربوط به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است



به سبب نیاز روز افزون کشور به شکر و جلوگیرى از واردات بی رویه این محصولات پر مصرف در سال 1362 شوراى شکر تشکیل شد و به دنبال مطالعاتى که از سال 1363 تا 1365 توسط صندوق مطالعات نیشکر صورت گرفت، ضرورت تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبى در استان خوزستان به تصویب دولت رسید.



در نهایت این شرکت در سال 1369 تاسیس شد و اجراى طرح مطالعاتى مذکور را بر عهده گرفت که در آن ساخت هفت کارخانه شکر با تولید سالانه 700 هزار تن شکر، هفت کارخانه خوراک دام با تولید سالانه 700 هزار تن خوراک دام، چهار کارخانه کاغذ با تولید سالانه 350 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر، یک کارخانه تخته صنعتى با تولید سالانه 100 هزار تن تخته نیمه سنگین(صنعتی)، یک کارخانه خمیرمایه با تولید سالانه 10 هزارتن خمیرمایه و یک کارخانه الکل با تولید سالانه 33 میلیون لیتر الکل پیش بینی شده بود.



طبق اهداف تاسیس شرکت توسعه نیشکر خوزستان اهداف اقتصادی فراوانی برای اجرای این طرح عنوان شده بود که می توان در این خصوص به تامین شکر مصرفى حدود 28 میلیون نفر با مصرف سرانه 25 کیلوگرم در سال، تامین کاغذ مصرفى حدود 27 میلیون نفر با مصرف سرانه 13 کیلوگرم در سال، تامین تخته صنعتى (MDF) مصرفى حدود 19 میلیون نفر با مصرف سرانه 2.5 کیلوگرم در سال، فراهم آوردن امکانات تولید 80 هزار تن گوشت قرمز با استفاده از خوراک دام تولیدى که با مصرف سرانه 15 کیلوگرم، گوشت مورد نیاز 4.5 میلیون نفر از جمعیت کشور فراهم مى شود، تولید محصولات بیوتکنولوژى (مانند خمیر مایه، الکل و ... ) که هم مصرف داخلى دارد و هم قابل صدور به خارج از کشور است و همچنین ایجاد بیش از 50 هزار شغل (حدود 25 هزار شغل مستقیم و بیش از 25 هزار شغل غیر مستقیم) اشاره کرد.