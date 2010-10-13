شش هزار نفر از خوزستان به حج مشرف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمد علی دل آرام شامگاه سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان از اعزام شش هزار و 468 زائر از خوزستان به خانه خدا خبر داد و گفت: این حجاج در قالب 40 کاروان به حج مشرف خواهند شد که این تعداد در چند سال گذشته بی سابقه است.

مدیر کل سازمان حج و زیارت خوزستان پیرترین و جوان ترین زائر امسال خوزستان را مردی 100 ساله و پسری 10 ساله معرفی کرد و گفت: بالغ بر سه هزار و 36 نفر زائر خواهر و بیش از سه هزار و 400 نفر زائر مرد در حجاج اعزامی از خوزستان در کاروانها نام نویسی کرده اند.



وی با بیان اینکه کلاسهای آموزشی مراسم و مناسک حج در حال پایان یافتن است، افزود: هر مدیر کاروان پنج تا هفت جلسه توجیهی برگزار کرده که روحانیون کاروانها زائران را نسبت به انجام فرایض حج به خوبی توجیه کرده اند.



دل آرام از آماده شدن ویزای 25 کاروان خبر داد و گفت: نخستین کاروان خوزستانی هفتم آبان به مقصد مدینه منوره پرواز خواهد کرد.



این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به اعزامها به عتبات عالیات اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش و همکاری مسئولان استان خوزستان توانستیم اعزام دو تا پنج اتوبوس در روز را به 35 اتوبوس افزایش دادیم که روزانه بالغ بر یک هزار و 400 زائر از 9 استان کشور از مرز شلمچه به عتبات عالیات اعزام می شوند.



مدیر کل سازمان حج و زیارت خوزستان با بیان اینکه ششم تیرماه سال جاری، اعزام از مرز چزابه، دومین گذرگاه خوزستان آغاز شده است، اظهار داشت: تا کنون بالغ بر 10 هزار زائر از این مرز به عتبات عالیات اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه تا کنون یک مورد شکایت از سوی زائران گزارش نشده است، اذعان داشت: این مسئله بیانگر مدیریت خوب مدیران کاروانها در اعزام زائر به حج عمره است.



همچنین نماینده ولی فقیه در خوزستان در این مراسم برائت از مشرکین را مهمترین آئین عبادی، سیاسی حج دانست و گفت: وهابیون از انجام مناسک سیاسی و اجتماعی حج هراس داشته و تمایل دارند تا این آیین عبادی بدون هیچگونه برائت از مشرکینی انجام شود.



آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری سابقه دیرینه حج را یادآور شد و بیان داشت: آئین عبادی، سیاسی حج قبل از اسلام دارای بدعتهایی بود که با گسترش آن پس از اسلام، بدعتها نیز پاکسازی شد.



امام جمعه اهواز با تاکید بر اینکه اکنون انقلابی در انجام فریضه حج حاصل شده، ابراز داشت: در زمینه نظم و آموزش تحول اساسی انجام شده به شکلی که اکنون منظم ترین کاروانها را ایران ها انجام می دهند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی خوزستان با بیان اینکه وهابیون به انجام مناسک حج بدون پرداختن به جنبه های سیاسی و اجتماعی اصرار دارند، اذعان داشت: پیروان این فرقه ضاله از انجام مناسک سیاسی و اجتماعی حج هراس داشته و تمایل دارند تا این آیین عبادی بدون هیچ گونه برائت از مشرکینی انجام شود.



وی با بیان اینکه بیشترین دعاهای ماه مبارک رمضان، مربوط به حج است، این مسئله را به سبب اهمیت بسیار حج دانست و اظهار داشت: دعاهای ماه مبارک رمضان انسانها ‌را برای کسب فیوضیات الهی در ایام حج مهیا می‌کند.