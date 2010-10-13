تولید محصولات نوردی درگروه ملی فولاد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، عبدالرضا رسولی، میله‌گرد، تیرآهن و لوله بدون درز را از جمله محصولات تولیدی عنوان و پیش بینی کرد: تاپایان امسال تولیدات این شرکت به یک میلیون و 300 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن شمش برسد.

مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران افزود: هم اکنون بیش از 25 درصد محصول میله‌گرد کشور در استان خوزستان و توسط شرکت گروه ملی صنعتی فولاد تامین می‌شود.



رسولی گفت: در نیمه نخست امسال 20 هزار تن محصولات نوردی شامل تیرآهن و میله گرد از این شرکت به ارزش 12 میلیون دلار به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس صادر شده است.



گروه ملی که در کیلومتر 9جاده اهواز - خرمشهر واقع شده از شرکتهای زیر مجموعه صنایع فولاد است که حجم تولیدات آن بیش از یک میلیون تن انواع میله‌گرد، تیرآهن و لوله بدون درز در سال است.