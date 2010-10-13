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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

تولید محصولات نوردی درگروه ملی فولاد افزایش یافت

تولید محصولات نوردی درگروه ملی فولاد افزایش یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گروه ملی فولاد ایران گفت: در نیمه نخست امسال 610 هزار تن انواع محصولات نوردی در این شرکت تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، عبدالرضا رسولی، میله‌گرد، تیرآهن و لوله بدون درز را از جمله محصولات تولیدی عنوان و پیش بینی کرد: تاپایان امسال تولیدات این شرکت به یک میلیون و 300 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن شمش برسد.

مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران افزود: هم اکنون بیش از 25 درصد محصول میله‌گرد کشور در استان خوزستان و توسط شرکت گروه ملی صنعتی فولاد تامین می‌شود.

رسولی گفت: در نیمه نخست امسال 20 هزار تن محصولات نوردی شامل تیرآهن و میله گرد از این شرکت به ارزش 12 میلیون دلار به کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس صادر شده است.

گروه ملی که در کیلومتر 9جاده اهواز - خرمشهر واقع شده از شرکتهای زیر مجموعه صنایع فولاد است که حجم تولیدات آن بیش از یک میلیون تن انواع میله‌گرد، تیرآهن و لوله بدون درز در سال است.
کد مطلب 1169804

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