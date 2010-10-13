آرد گلستان قابلیت صادراتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد علیخانی شامگاه سه شنبه درنشست مشترک با انجمن صنفی کارخانجات آرد گلستان گفت: نزدیکی با کشورهای همسایه و بنادر آنها مزیتهای بسیار خوبی برای توسعه صادرات آرد و فرآورده های آن از استان است و بر کارخانجات آرد دیگر استانها نیز موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: برای توسعه صادرات صنایع آرد و دیگر فرآورده های آن به ارائه راهکارهای کارخانجات آرد استان نیاز است.



به گفته علیخانی، در حال حاضر مصرف آرد کشور 8.5 میلیون تن در سال است اما توان تولید کارخانجات 18 میلیون تن است که صادرات این محصول و به ویژه فرآورده های آن را که ارزش افزوده و اشتغال بیشتری را در کشور ایجاد می کند، ضروری می سازد.

معاون وزیر بازرگانی، حمایت شرکت بازرگانی دولتی ایران را جهت حمایت از صادرات آرد و فرآورده های آن را اعلام کرد.

وی افزود: شفاف سازی فضای رقابتی، کاهش نرخ بهره بانکی و کاهش بروکراسی اداری از اتفاقاتی است که برای اجرایی شدن آنها تلاش خواهد شد.

به گفته علیخانی، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دیگر هیچ نگرانی در امر یارانه آرد، گندم و نان مردم وجود نخواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان نیز در ادامه این مراسم با ارائه توضیحاتی پیرامون نقش بخش خصوصی و کارخانجات در فصل خرید از همت و همیاری ایشان که باعث افزایش توان خرید دولت شدند، قدردانی و حمایت قاطع خود را مطابق با ضوابط و دستورالعملهای جاری، از کارخانجات آرد و سیلوسازان استان اعلام کرد.

این نشست با بحث و مذاکره مدیران کارخانجات آرد استان با مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و مدیر استان ادامه و خاتمه یافت.