مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب در پیامی به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز تاکید کردند: مساجد سیاست، عبادت خالص و زندگی پاک را در هم آمیزند

ثبات در بازار ارز و سکه طلا

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد: پرداخت وام یک میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری

قهرمانی جوانان ایران در واترپلوی آسیا

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: میان مسجد و مراکز آموزشی همکاری شایسته برقرار شود

وزیر تعاون: تعاونی ها از پرداخت مالیات فرار نمی کنند

معاون وزیر امور اقتصادی: معاملات مشکوک الوصول شناسایی می شوند

ایرانی ها در مصرف آب رکورددار شدند!



جام جم :

پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز: محیط مساجد سرشار از نشاط و امید باشد

صرافی های متخلف تعطیل شدند

برترین جوایز جشنواره کودک برای فیلم های تلویزیون

اختلاف بر سر مدیریت واردات

جوان:

رهبر انقلاب در پیامی به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز: مسجد باید منبر معارف اجتماعی و سیاسی باشد

فرمانده نیروی انتظامی: ضرباهنگ فتنه اقتصادی شروع شده است

تل آویو از تحولات لبنان خشمگین است؛ سفر احمدی نژاد تثبیت فاز دیپلماتیک جنگ 33 روزه



جهان صنعت:

پیام رهبر انقلاب به اجلاس سراسری نماز: پخش صداهای آزاردهنده از مساجد خلاف شرع است

دولت به خواسته های خود رسید؛ برنامه پنجم با کاهش نظارت مجلس به صحن می آید

معاون مطبوعاتی ارشاد خبر داد: حالا حالاها در خدمتتان هستم



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: میان مسجد و مراکز آموزشی همکاری و پیوند شایسته برقرار شود

معرفی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان دستگاه برتر در اجلاس نماز

رئیس کل دادگستری تهران: فضاسازی ها نباید در تصمیم قضات تاثیر منفی بگذارد



خراسان:

رهبر انقلاب در پیامی به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز: مسجد باید مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه باشد

افزایش طلاق، بحرانی که هنوز دغدغه مسئولان نشده است

وزیر بهداشت نسبت به موج سوم ابتلا به ایدز در کشور هشدار داد



دنیای اقتصاد:

تحولات جدید در بازار دلار

اعتراضات خیابانی علیه سیاستهای اقتصادی سارکوزی

سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد: پیشنهاد ایران برای مذاکرات اتمی





صبح اقتصاد:

سکوت معنادار در اجرای استانداردهای 55 گانه خودروها

با تزریق 800 میلیون دلار منابع مالی؛ "ستاره خلیج فارس" می درخشد

گاز مایع سهمیه بندی شد



شرق:

هشدار وزیر بهداشت: آتشفشان ایدز در راه است

پس از توافق با "دوشنبه" روی داد؛ اعتراض به مشایی برای تاسیس تلویزیون در تاجیکستان

تشکیل کمیته ویژه برای اصلاح مواد 5 و 10 اساسنامه دانشگاه آزاد



فرهیختگان:

گفت و گو با دبیر هیئت مدیره انجمن های سی ان جی؛ گاز مایع سهمیه بندی می شود

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی: هیئت موسس در پیروی کامل از اوامر مقام معظم رهبری بیانیه می دهد

به بهانه هدفمند شدن یارانه ها؛ قیمت لوازم خانگی افزایش یافت



کیهان:

در اعتراض به سیاست های دولت سارکوزی؛ فرانسه فلج شد، تظاهرات و اعتصاب در 224 شهر

آیت الله مصباح یزدی: از عقبه های سخت با تدبیر رهبری عبور کردیم

سفر احمدی نژاد به لبنان در صدر خبرهای جهان قرار گرفت



گسترش صنعت:

پیام رهبر معظم انقلاب به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز: مسجد باید منبر معارف اجتماعی و سیاسی باشد

محرابیان اعلام کرد: حمایت وزارت صنایع و معادن از فعالان صنایع نوین

افزایش 20 درصدی تولید خودرو در نیمه نخست امسال





همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به اجلاس سراسری نماز: حضور جوانان باید مسجد را زنده و پرنشاط کند

رئیس جمهور امروز وارد لبنان می شود

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: عرضه نان با قیمت معقول و کیفیت مطلوب