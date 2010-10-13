مسعود ملکیاری دبیر این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: موسسه گل‌آقا اخیراً تصمیم به ترجمه و انتشار مجموعه‌ای از رمان‌های نوجوان کرده است. فاز اول این پروژه با ترجمه 10 کتاب برتر این حوره در سطح جهان با همکاری من و آقای علی مصلح شروع شده و به زودی مترجمان دیگری هم به ما خواهند پیوست.

وی افزود: قرار است در این پروژه 100 کتاب برتر منتشرشده مابین سال‌های 2000 تا 2010 ترجمه و منتشر شود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده و بنا به تصمیم شورای سیاستگذاری نشر موسسه گل‌آقا در انتخاب این آثار برای ترجمه علاوه بر جدید بودن داستان‌ها، گروه سنی رمان‌ها که می‌بایست نوجوان باشد و مواردی مانند سرگرمی‌سازی مورد توجه خواهد بود.

همچنین به گفته دبیر این مجموعه اغلب آثار مذکور برنده جوایز معتبر بین‌المللی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان جهان خواهند بود و یا در کشورهای مختلف در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های یک دهه اخیر قرار گرفته‌اند.



ملکیاری در ادامه از امضای قراردادی با انتشارات افق خبر داد برای ترجمه مجموعه‌ای 8 جلدی از رمان‌های نوجوان خبر داد هرچند به عناوین این کتاب‌ها و یا نام نویسندگان آنها اشاره‌ای نکرد.



این مترجم اضافه کرد: جلد دوم کتابی را که در نقد رمان "کشتن مرغ مقلد" (هارپر لی) و با عنوان "مینای آزادی" نوشته‌ام، برای نشر تحویل دو ناشر هگمتان و قاصدک داده‌ام و آنها هم که قرار است مشترکا کتاب را چاپ کنند، آن برای اخذ مجوز نشر تحویل ارشاد داده‌اند.