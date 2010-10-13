  1. هنر
  2. سایر
۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۹:۱۷

آغاز ترجمه برترین رمان‌های نوجوان توسط موسسه "گل آقا"

آغاز ترجمه برترین رمان‌های نوجوان توسط موسسه "گل آقا"

موسسه گل‌آقا فاز نخست ترجمه و انتشار مجموعه‌ای از رمان‌های برتر حوزه نوجوان را با همکاری تعدادی از مترجمین کشورمان آغاز کرد.

مسعود ملکیاری دبیر این مجموعه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: موسسه گل‌آقا اخیراً تصمیم به ترجمه و انتشار مجموعه‌ای از رمان‌های نوجوان کرده است. فاز اول این پروژه با ترجمه 10 کتاب برتر این حوره در سطح جهان با همکاری من و آقای علی مصلح شروع شده و به زودی مترجمان دیگری هم به ما خواهند پیوست.

وی افزود: قرار است در این پروژه 100 کتاب برتر منتشرشده مابین سال‌های 2000 تا 2010 ترجمه و منتشر شود. طبق برنامه‌ریزی انجام شده و بنا به تصمیم شورای سیاستگذاری نشر موسسه گل‌آقا در انتخاب این آثار برای ترجمه علاوه بر جدید بودن داستان‌ها، گروه سنی رمان‌ها که می‌بایست نوجوان باشد و مواردی مانند سرگرمی‌سازی مورد توجه خواهد بود.
 
همچنین به گفته دبیر این مجموعه اغلب آثار مذکور برنده جوایز معتبر بین‌المللی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان جهان خواهند بود و یا در کشورهای مختلف در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های یک دهه اخیر قرار گرفته‌اند.
 
 ملکیاری در ادامه از امضای قراردادی با انتشارات افق خبر داد برای ترجمه مجموعه‌ای 8 جلدی از رمان‌های نوجوان خبر داد هرچند به عناوین این کتاب‌ها و یا نام نویسندگان آنها اشاره‌ای نکرد.
 
این مترجم اضافه کرد: جلد دوم کتابی را که در نقد رمان "کشتن مرغ مقلد" (هارپر لی) و با عنوان "مینای آزادی" نوشته‌ام، برای نشر تحویل دو ناشر هگمتان و قاصدک داده‌ام و آنها هم که قرار است مشترکا کتاب را چاپ کنند، آن برای اخذ مجوز نشر تحویل ارشاد داده‌اند.
کد مطلب 1169822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها