جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه تمامی تدابیر مورد نیاز جهت برگزاری این جشنواره ملی دیده شده، اظهار داشت: آمادگی کامل جهت برگزاری این جشنواره بزرگ را داریم و در راستای برنامه ریزی دقیق و بهتر برنامه ها، چهار کمیته مستقل توسط دبیرخانه دائمی این جشنواره در استان بوشهر تشکیل شده است.

نصرالله شفیعی افزود: این جشنواره فردا(پنجشنبه) ساعت 8 و 30 دقیقه با حضور 400 نفر از 20 استان کشور آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان، بوشهر و خراسان رضوی بیشترین شرکت کنندگان برای نام نویسی در جشنواره مشاعره رضوی را از آن خود کرده اند .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه استان بوشهر را به عنوان قطب مشاعره کشور معرفی کرده ایم در همین راستا نخستین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی در استان در هفته گذشته برگزار شد.

شفیعی افزود: همگام برگزاری این جشنواره اجرای موسیقی آیینی و نمایشگاه فرهنگی و هنری امام رضا (ع) نیز برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه مجموعه سه جلدی خورشید خراسان نوشته اسماعیل آذر از طرف آستان قدس رضوی به عنوان کتاب سال 89 برگزیده شد، گفت: در این جشنواره از کتاب " همگام با امام رضا (ع) از مروه تا خراسان" نوشته جلیل عرفان منش رونمایی خواهد شد.