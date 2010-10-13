امام رضا(ع) پرچم استقلال و تمامیت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی شامگاه سه شنبه در جشن های کشوری زیر سایه خورشید در محل حسینه عظم شهر زنجان با بیان اینکه امروز به برکت امام رضا(ع) و خواهر بزرگوارشان، ایران اسلامی مهد کانون تشیع و اسلام در بین کشورهای اسلامی است افزود: امروز ایران اسلامی به برکت وجود مرجع شریف حضرت امام رضا(ع) کانون عزت و اقتدار اسلام است.

وی با بیان اینکه دوگنبد دوار امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) از افتخارات ایران اسلامی است تاکید کرد: ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) محور همگرایی در میان مردم ایران اسلامی بوده و این محور حول محور ولایت و رهبری است.

حجت الاسلام ادیب یزدی، با یادآوری اینکه در طی قرن های گذشته و اخیر تلاش های زیادی برای تجزیه ایران توسط استکبار صورت گرفته بود ادامه داد: وفاداری مردم ایران اسلامی به اهل بیت (ع)، وجود رهبری فرزانه و عظیم الشان، کشوری مستقل، مقتدر، پرصلابت و حاضر در صحنه های عظیم بین المللی، دولتی پرتلاش و خستگی ناپذیر و مردمانی ولایت مدار از شعاع وجود امام رضا (ع) است.

این کارشناس مسایل دینی گفت: ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) محور همگرایی در میان مردم ایران اسلامی است و این محور حول محور ولایت و رهبری است.



حجت الاسلام ادیب یزدی، به حضور پرشور مردم زنجان در مراسم عزاداری سالار و سرور شهیدان اشاره کرد و افزود: مردم این خطه در دهه محرم زیباترین انسجام عزاداری عالم تشیع را خلق می کنند.

وی یادآورشد: دسته های عزاداری حسینیه و زینبیه اعظم زنجان در ماه محرم چشم های دنیا را به سمت خود شگفت زده می کند.

جشن های ویژه دهه کرامت تحت عنوان زیر سایه خورشید از عصر سه شنبه با حضور چهار نفر از خادمین حرم رضوی در شهر زنجان آغاز شد.

در این ویژه برنامه ها با برگزاری ویژه در حسینه اعظم شهر زنجان و با سخنرانی حجت الاسلام ادیب یزدی و اهدای پرچم متبرک به ضریح مبارک حضرت امام رضا(ع) به مسجد حسینه اعظم زنجان آغاز شد.

حضور در مزار شهدا، عیادت از بیماران و دیدار با مدیران استانی از برنامه های خادمان حرم رضوی در سفر به شهر زنجان بود.