حمله از داخل و خارج به سایت سازمان سنجش/ کِرم جدید سنجش را هدف نگرفت

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید گزارشهایی مبنی بر قصد نفوذ برخی عوامل از داخل و خارج کشور به سایت سازمان سنجش آموزش کشور گفت: امنیت سایت سازمان سنجش آموزش کشور به طور مستمر زیر نظر است و همکارانمان در سازمان سنجش در برابر حمله هایی که بعضا صورت می گیرد با قدرت مقابله می کنند و در هیچ موردی مشکلی برای سازمان سنجش ایجاد نشده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره اینکه "آیا گزارشی از حمله کرم جاسوسی استاکس نت به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و پایگاههای اینترنتی سازمان سنجش که دارای مخاطبان زیادی است موجود است؟" نیز به مهر گفت: موردی در این باره تا الآن گزارش نشده است. کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور که در حوزه تامین امنیت سایت سازمان مسئولیت دارند به طور مستمر از مسئله حساس امنیت این سایت مواظبت می کنند.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش با اعلام هشدار درباره "کرم جاسوسی استاکس نت" بر اقدامات موثر برای ریشه کن کردن این بدافزار در کشور تاکید کرده و گفته بود: از شرکتها، موسسات و سازمانهای مختلف درخواست می شود از طریق اطلاع گیری از طریق سایتهای مربوط نسبت به انجام امور لازم برای ریشه کن کردن این بدافزار اقدام کنند.