کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اوامر مقام معظم رهبری درباره دانشگاه آزاد بسیار ارزنده، سازنده و موثر است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز "مو به مو" دستورات مقام معظم رهبری را اجرا خواهد کرد، امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز همین طور باشد.

عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه "آیا انحلال هیئت امناء جدید دانشگاه آزاد که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده بود گزینه ای محتمل به نظر می رسد؟" گفت: این را باید شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اش اظهار نظر کند. نگاه دانشگاه آزاد اسلامی به عین دستور مقام معظم رهبری است که در این زمینه بررسی بیشتر و تجدید نظر صورت گیرد.

کریم زارع افزود: دانشگاه آزاد را معبد می دانیم و محل شغل نمی دانیم، جایی که می خواهد فقط به مردم خدمت کند. غیردولتی بودن و غیرخصوصی بودن دانشگاه آزاد اسلامی در نوشتار مقام معظم رهبری نیز آمده است لذا باید مطابق منویات رهبری فرزانه انقلاب تجدیدنظر صورت گیرد.

عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به اینکه "آیا سناریویی مبنی بر اینکه هر واحد دانشگاه آزاد اسلامی دارای ساختاری مانند دانشگاههای غیرانتفاعی زیر نظر وزارت علوم شوند و برای هر کدام از واحدها سهامدار تعیین شود و واحدهای دانشگاه آزاد به سبک غیرانتفاعی ها اداره شوند وجود دارد؟" به مهر گفت: اصلا چنین گزینه ای محتمل نیست. چون دانشگاه آزاد اسلامی غیردولتی و غیرخصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه بنده به عنوان اولین رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی از این دانشگاه می فهمم این است که دانشگاه آزاد اسلامی نمادی از اصل 44 قانون اساسی است ولی غیرخصوصی است.