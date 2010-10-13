سرانه پستی شهروندان خراسان شمالی 30 درصد کمتر از میانگین کشوری است

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه پارسال سرانه مرسولات پستی برای هر یک از شهروندان 9 مرسوله بوده، افزود: هم اکنون این سرانه برای هر شهروند 13 مرسوله است.

وی اظهارداشت: سرانه میانگین هرینه پرداختی هر شهروند برای مرسولات پستی در سطح کشور در سال چهار هزارو 500 تومان است که این میزان در خراسان شمالی هزار و750 تومان است.



وی علت پایین بودن میزان سرانه پستی در استان را ناشی از فعالیت خودپستی گری شرکتهای فاقد مجوز، ادارات و دوایر دولتی در امر کارهای پستی دانست.

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال بیش از سه میلیون و 500 هزار مرسوله در استان جابجا شده بیان کرد: مرسولات پستی در شش ماه اول سال 17 درصد رشد داشته است.

شفیعی گفت: در خراسان شمالی در هر 94 کیلومتر و برای حدود سه هزار نفر یک واحد پستی وجود دارد که این میزان از میانگین کشوری، با 105 کیلومترو چهارهزار و500 نفر در وضعیت مطلوبتری قرار دارد.

وی سهم سرانه ماهانه پستی برای هر خانوار در کشور را 410 تومان اعلام و اضافه کرد : سرانه ماهانه ی پستی برای هر خانوار خراسان شمالی 175 تومان است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شرکت پست و دفاتر خدمات وابسته صرفا40 درصد از مرسولات پستی را جابجا می کنند گفت: جابجایی مرسولات پستی توسط شرکتهای حمل و نقل و اتوبوسها از دیگر مشکلات این استان در این زمینه است.