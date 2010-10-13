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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

نوذری:

600 طرح برای همایش سرمایه گذاری در یاسوج ارائه می شود

600 طرح برای همایش سرمایه گذاری در یاسوج ارائه می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه وبویراحمد حجم سرمایه گذاری 600 طرح قابل ارائه در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران که در یاسوج برگزار می شود را 70 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: در این همایش بیش از 600طرح از تمام استانهای کشور با حجم سرمایه گذاری شش هزار و  701میلیون یورو  به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی می شود.

نوذری بیان کرد: 200 سرمایه گذار خارجی و داخلی در این همایش که 28 و 29 مهرماه جاری برگزار می شود، شرکت می کنند.

وی تعداد طرح های سرمایه گذاری این استان را 75طرح عنوان کرد و بیان داشت: این طرح ها در چهار بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و کشاورزی و گردشگری با حجم سرمایه گذاری 9 هزار میلیارد تومان و با اشتغالزایی 17هزار و 711نفر در این همایش به سرمایه گذاران ارائه می شود.

نوذری اظهار داشت: حجم سرمایه گذاری طرحهای این استان در همایش در بخش نفت و گاز پنج هزار  و 100میلیارد تومان، صنعت و معدن یک هزار و 652 میلیارد، بخش آب یک هزار و 440 میلیارد، بخش کشاورزی یک هزار و 428 میلیارد و گردشگری 280 میلیارد تومان است.       

75 طرح سرمایه گذاری کهگیلویه وبویراحمد در اولویت است

نوذری با اشاره به در اولویت بودن کهگیلویه وبویراحمد برای ارائه طرح های سرمایه گذاری گفت: این طرح ها توسط وزارت خانه های مربوطه و با همکاری دستگاههای اجرایی استان به سرمایه گذاران معرفی می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به برگزاری چندین همایش، سمینار و سفر در طی دو سال گذشته در استان از جمله سفر سفرا به یاسوج، گفت: این اقدامات همه در راستای معرفی ظرفیتها و منابع این استان در جهت جذب سرمایه است اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید این کارها و معرفی ظرفیتهای عظیم این استان در 10 سال پیش اتفاق می افتاد، افزود: با برگزاری این برنامه ها استان کهگیلویه و بویراحمد در اذهان مردم کشور مطرح می شود و بر این اساس برگزاری چنین همایشهایی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

نوذری تصریح کرد: نباید اجازه داد تنگ نظریها مانعی جلوی توسعه استان شود بلکه باید با همدلی و ایجاد فضای باز، خیز بلندی برای توسعه استان برداریم.

کد مطلب 1169865

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