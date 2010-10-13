600 طرح برای همایش سرمایه گذاری در یاسوج ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: در این همایش بیش از 600طرح از تمام استانهای کشور با حجم سرمایه گذاری شش هزار و 701میلیون یورو به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی می شود.

نوذری بیان کرد: 200 سرمایه گذار خارجی و داخلی در این همایش که 28 و 29 مهرماه جاری برگزار می شود، شرکت می کنند.

وی تعداد طرح های سرمایه گذاری این استان را 75طرح عنوان کرد و بیان داشت: این طرح ها در چهار بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و کشاورزی و گردشگری با حجم سرمایه گذاری 9 هزار میلیارد تومان و با اشتغالزایی 17هزار و 711نفر در این همایش به سرمایه گذاران ارائه می شود.

نوذری اظهار داشت: حجم سرمایه گذاری طرحهای این استان در همایش در بخش نفت و گاز پنج هزار و 100میلیارد تومان، صنعت و معدن یک هزار و 652 میلیارد، بخش آب یک هزار و 440 میلیارد، بخش کشاورزی یک هزار و 428 میلیارد و گردشگری 280 میلیارد تومان است.

75 طرح سرمایه گذاری کهگیلویه وبویراحمد در اولویت است

نوذری با اشاره به در اولویت بودن کهگیلویه وبویراحمد برای ارائه طرح های سرمایه گذاری گفت: این طرح ها توسط وزارت خانه های مربوطه و با همکاری دستگاههای اجرایی استان به سرمایه گذاران معرفی می شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به برگزاری چندین همایش، سمینار و سفر در طی دو سال گذشته در استان از جمله سفر سفرا به یاسوج، گفت: این اقدامات همه در راستای معرفی ظرفیتها و منابع این استان در جهت جذب سرمایه است اما نباید انتظار معجزه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید این کارها و معرفی ظرفیتهای عظیم این استان در 10 سال پیش اتفاق می افتاد، افزود: با برگزاری این برنامه ها استان کهگیلویه و بویراحمد در اذهان مردم کشور مطرح می شود و بر این اساس برگزاری چنین همایشهایی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

نوذری تصریح کرد: نباید اجازه داد تنگ نظریها مانعی جلوی توسعه استان شود بلکه باید با همدلی و ایجاد فضای باز، خیز بلندی برای توسعه استان برداریم.