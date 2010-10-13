ایران 38 درصد از سهم بازار جهانی فرش دستباف را دارد

فیصل مرداسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان اینکه هم اکنون 1.3 میلیارد دلار از طریق این هنر عاید کشورهای تولید کننده فرش دستباف می شود، اظهار داشت: با توجه به اصالت فرشهای دستباف ایران به رغم تحریمهایی که علیه کشور شده باز هم 38 درصد از این بازار در دست بافندگان چیره دست فرش کشورمان است.

وی با بیان اینکه در پنج ماه نخست امسال صادرات فرش دستباف کشور به 500 میلیون دلار رسید، افزود: این مبلغ ارزآوری به نسبت سال گذشته 49 درصد رشد صعودی داشته است.



رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: با وجود اینکه آمریکا واردات فرش دستباف ایران را ممنوع کرده است اما خوشبختانه در دوره ای بسر می بریم که رکود بازار جهانی را پشت سر گذاشتیم.

وی تصریح کرد: بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اگر ایران نفت نداشت و اقتصاد ما وابسته به نفت نبود، وضع بهتری داشتیم زیرا هر زمان که قیمت این کالای ارزشمند افزایش پیدا کرده است سیاستهای انقباضی و تلاشها و پیگیریهای توسعه سیاست خارجی کشور افت پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: صف اول تجارت خارجی، بازرگانان و تجار کشور هستند که با اقدامات و فعالیتهای خود برای کشور ارزآوری می کنند، لذا با وجود فشارهای شدید بین المللی و بالاتر بودن میزان تورم داخلی در مقایسه با تورم بین المللی بازرگانان مجبور هستند از سود خود کم کنند و زمینه را برای رونق صادرات کالاهای ایرانی فراهم کنند.

مرداسی جایگاه فرش استان خراسان شمالی را خوب ارزیابی کرد.