استقبال کمرنگ مردم از نمایشگاه صنایع دستی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، در حالی چهارشنبه نخستین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی در استان خراسان شمالی پایان می یابد که هنوز غرفه داران از روند فعالیت نمایشگاه راضی نیستند.

غرفه داری که از خراسان رضوی در این نمایشگاه شرکت کرده و صنایع پوستی و چرم عرضه می کند، می گوید تا به حال هیچ نمایشگاهی در هیچ استانی نرفته است که به اندازه خراسان شمالی بازدید کننده کم داشته باشد.



غرفه دار کرمانی هم که صنایع دستی و سوغاتیهای این استان را عرضه می کند معتقد است در ارتباط با این نمایشگاه در استان به اندازه کافی تبلیغ نشده است و همین موضوع باعث شده است تا این نمایشگاه بازدید کننده کم داشته باشد.



وی افزود: تاکنون هیچ فروش و عرضه ای در این نمایشگاه نداشته است ولی بدلیل اینکه اداره کل میراث فرهنگی این کار فرهنگی را کرده بسیار جای تحسین وخسته نباشید دارد.



وی از امکانات رفاهی که این سازمان برای غرفه داران مهیا کرده بسیار راضی است و از مکان برگزاری نمایشگاه ابراز نارضایتی کرد.



غرفه دار خوزستانی هم ادامه داد: دوری محل برگزاری نمایشگاه از شهر بجنورد و نبود وسایل نقلیه عمومی مناسب برای تردد به این مکان از مهمترین عوامل در استقبال نکردن مردم از این نمایشگاه است.



اما آقای حصاری بازدید کننده بجنوردی که معلم بازنشسته هم هست معتقد است که برگزاری این نمایشگاه ها باعث آشنایی بیشتر شهروندان با فرهنگ و آداب و رسوم دیگر مناطق کشور خواهد شد.



آقای مازندرانی هم که یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه است، اظهار داشت: قیمتها در این نمایشگاه ارزان نیست اما به مراتب گرانتر از جاهای دیگر نیز عرضه نمی شود.



در مجموع در نخستین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی در استان خراسان شمالی "شهر بجنورد" بیست و هفت استان کشور حضور دارند و آثار و صنایع دستی خود را در 135 غرفه به نمایش گذاشته اند.



این نمایشگاه که با حضور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و استاندار خراسان شمالی و مسئولان استان گشایش یافت امروز پس از پنج روز فعالیت کم رنگ به کار خود پایان خواهد داد.