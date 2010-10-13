حسین علیزاده در مرحله دوم هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله هشتم از تور بین المللی دوچرخه‌سواری چین هاینان در مسیر 5/167 کیلومتری سانیا- ووژیشان با حضور 128 رکابزن از 20 تیم آسیایی، اروپایی و آفریقایی برگزار شد که در نهایت رکابزنانی از قزاقستان، ژاپن و استرالیا در مکان‌های اول تا سوم ایستادند.

حسین علیزاده رکابزن تیم پتروشیمی تبریز نماینده کشورمان در مرحله دوم این تور بین المللی درجه 2HC به عنوان نفر هشتم از خط پایان گذر کرد. "آندری میزاروف" هجدهم، حسین عسگری بیست و پنجم، قادر میزبانی بیست و هشتم، مهدی سهرابی سی و پنجم شدند. در این مرحله "توبیاس ارلر" آلمانی از حضور در مسابقه انصراف داد.

مرحله سوم از تور بین‌المللی چین هاینان در مسیر ووژیشان- ژیانگ لانگ و با طی مسافت 4/146 کیلومتر برگزار می‌شود.

تور بین المللی دوچرخه‌سواری چین هاینان در 9 مرحله با طی مسافت 1477کیلومتر از 19 مهرماه آغاز و تا 27 مهرماه پیگیری می‌شود.