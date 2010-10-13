اسماعیل سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تدوین این دانشنامه گفت: در حال حاضر مشغول تدوین جلد چهارم داشنامه هستیم که از اواسط حرف "س" شروع میشود و تا اواسط حرف "ف" ادامه مییابد؛ یعنی از اواخر دوره سنایی و سندبادنامه تا فردوسی و شاهنامه او؛ مهمترین مقالات این جلد را هم جلال خالقی مطلق و درباره فردوسی نوشته است.
وی با بیان اینکه "در حال حاضر هم یک چهارم این جلد نوشته شده است" افزود: سال 88 جلد سوم دانشنامه چاپ شد و انشاءالله جلد چهارم آن هم تا آخر امسال تکمیل و سال آینده منتشر میشود.
به گفته سعادت دانشنامه "زبان و ادب فارسی" در 6 جلد حدوداً 750 صفحهای طراحی شده و تاکنون هم هر دو سال یکبار یک جلد آن به چاپ رسیده است؛ سه جلد قبلی این دانشنامه مقالات متعددی درباره حافظ و مولانا دارد و جلد چهارم هم بیشتر مربوط به فردوسی و شاهنامه اوست که قرار است پس از تدوین نهایی، سال آینده به چاپ برسد.
سرپرست "دانشنامه زبان و ادب فارسی" در پاسخ به این سوال که "آیا امیدوار هست برخلاف بزرگانی مانند دهخدا که عمرش کفاف نداد که لغتنامهاش را ببیند، دانشنامه زبان و ادب فارسی در زمان او منتشر شود؟" آرزو میکنم این اتفاق بیفتد ولی عمر نوح میخواهد این کار!
سعادت با ابراز رضایت از همکاری گروه 12 نفره تدوینگر این دانشنامه، در عین حال از کمبود مقالات بزرگان زبان و ادب فارسی گله کرد و گفت: فکر میکنم گرفتاریها و مشغلههای روزمره امکان همکاری آنها را با دانشنامه گرفته است و بعضی از دوستان هم که زیاد در ارسال مقالات تاخیر میکنند.
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه با اشاره به مشکلات دانشنامهنویسی در ایران، اضافه کرد: فرهنگستان قرار است همه 6 جلد دانشنامه را چاپ کند ولی همه میدانند این کار چقدر هزینهبر است و اصولاً انتشار دایرهالمعارفها در ایران کار بسیار طاقتفرسایی است.
سرپرست این دانشنامه در عین حال گفت: البته ما نمیتوانیم ادعا کنیم با 6 جلد میتوانیم همه معارف و مداخل مربوط به زبان و ادب فارسی را تعریف و بیان کنیم و در واقع حق این است که این دانشنامه در 20 جلد چاپ شود ولی به هر حال سعی میکنیم اهم اطلاعات مربوط به این زبان را گردآوری و ارائه کنیم.
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