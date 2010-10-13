گذراندن دوره آموزشی 40 ساعته قبل از طلاق اجباری می شود

پرویز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان ملی جوانان بیشتر در حوزه ایجابی و ازدواج برنامه هایی در حوزه اطلاع رسانی، فرهنگسازی، هدایت، نظارت و تسهیل گری دارد ادامه داد: این سازمان در برنامه های خود به دنبال این است که موضوع ازدواج را به گونه ای تقویت و پیگیری کند که هر چه کمتر ازدواجها به طلاق منجر شود در واقع این سازمان ملی جوانان به طلاق نگاه آسیبی دارد.

وی با بیان اینکه نتایج یکی از مطالعات سازمان ملی جوانان در یکی از استانها نشان داد یکی از دلایل بالا بودن طلاق در این استان انجام فوری کارها در سیستم اداری و تشکیلات قضایی بوده است گفت: بالا بودن سرعت رسیدگی به پرونده های طلاق به این معنی است که فرصتی را که می توانستیم به زوجین بدهیم تا در شورای حل اختلاف بر روی موضوع بیشتر تامل کنند از آنها گرفته اند.

معاون فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان ادامه داد: در طلاقهای توافقی گفته می شود زوجین به جایی رسیده اند که طلاق چاره حتمی آنهاست ولی سازمان معتقد است می شود با پیش بینی زمان اجباری مشاوه برای زوجینی که برای طلاق مراجعه می کنند از آمار طلاقهای توافقی نیز کاست.

وی تصریح کرد: سازمان ملی جوانان در پیشنهاد خود تدوین قانونی را که گذراندن 30 تا 40 ساعت مشاوره و دوره آموزشی را پیش از جاری شدن صیغه طلاق اجباری کند پیش بینی کرده است. با تشکیل این جلسه ها برای زوجین امکان اینکه در مسیر خوب مشاوره قرار گرفته و دوباره به زندگی برگردند ایجاد می شود.

کرمی ادامه داد: ممکن است زوج تحت هیچ شرایطی نیز به زندگی برنگردند که این دوره آموزشی و مشاوره برای ازدواج مجدد آنها کارآمد خواهد بود.اگر زوج قصد ازدواج مجدد نیز نداشته باشند، در این صورت این آموزش و مشاوره زندگی برای گذران دوران تجرد پس از طلاق موثر است. این پیشنهاد نگاه پیشگیرانه، آموزشی و توانمندسازی به جوانانی که با موضوع طلاق مواجه شده اند دارد.

وی تاکید کرد: تمام توجه و همت سازمان ملی جوانان به اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش و مشاوره در زمینه ازدواج متمرکز است و بعد از آن به مسئله تحکیم خانواده توجه دارد.