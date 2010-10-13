انتشار نتایج تکمیل ظرفیت کنکور ارشد پزشکی/ اعلام قبولیهای استعداد درخشان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی همزمان با اعلام اسامی پذیرفته ­شدگان تکمیل ظرفیت، اسامی پذیرفته شدگان در شعب بین الملل و استعدادهای درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی را منتشر کرد.

کلیه پذیرفته ­شدگان لازم است جهت ثبت ­نام براساس رشته و دانشگاه محل قبولی با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در تاریخ 24 مهرماه به اداره آموزش دانشگاههای پذیرفته شده مراجعه کنند.

اعلام اسامی پذیرفته­شدگان صرفا بر اساس گزینش علمی بوده و مراحل گزینش عمومی پذیرفته­شدگان بطور مستقل توسط دانشگاهها انجام می شود.

عدم مراجعه و ثبت­نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخهای مقرر به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد. پذیرفته­شدگانی که پس از زمان ثبت­نام در دانشگاه، انصراف دهند یا جهت ثبت نام مراجعه نکنند حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد این مقطع را ندارند.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم نیز پذیرفته شده­اند ملزم به ثبت­نام در یکی از دو محل هستند و در صورت محرز شدن ثبت­نام در هر دو محل، قبولی آنها در رشته­های مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصیل کان­لم­یکن تلقی می­شود.

نظر به اینکه کلیه مدارک ثبت نام در آزمون به صورت اینترنتی دریافت شده لذا داوطلبان ملزم به ارائه اصل و کپی مدارک مربوطه به دانشگاه پذیرنده هستند و در صورت محرز شدن مغایرت یا عدم صحت مدارک مربوطه، طبق مصوبات هئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با داوطلب برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 خرداد در 51 رشته و 24 شهر برگزار شد و 43 هزار و 858 نفر در51 رشته این آزمون به رقابت پرداختند که در نهایت 2 هزار و 696 نفر در دوره کارشناسی ارشد پذیرش شدند.