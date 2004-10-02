سوبل فقط حرف مي زد؛ همه بازيكنان از كار او ناراضي بودند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال پرسپوليس درچهارمين ديدار خود در ورزشگاه آزادي تهران مغلوب ملوان بندرانزلي شد تا هواداران اين تيم با سردادن شعارهايي عليه برخي بازيكنان و كادر فني اين تيم نارضايتي خود را اعلام كنند. اين درحالي بود كه علي پروين بازيكنان پرسپوليس را پس از بازي يك ساعت و 40 دقيقه دررختكن نگه داشت.

مديرفني تيم فوتبال پرسپوليس پس ازخروج از رختكن درگفت و گو با خبرنگار "مهر" با بيان اينكه رانيرسوبل ديگر درتيم بزرگسالان نفر اول نيست گفت: نمي دانم بايد چه بگويم چرا كه سوبل را خودم به پرسپوليس آورده ام و هرچه بگويم به خودم برمي گردد.

علي پروين ادامه داد: با اين حال دررختكن حرفهايم را با سوبل زدم و به او گفتم ديگرحق تمرين دادن در تيم را ندارد و اگر مي خواهد مستقيما زير نظر من كار كند و اگر نمي خواهد به تيم هاي پايه پرسپوليس برود و زمان باقي مانده قراردادش را در اين تيم ها سپري كند.

وي درجواب اين سوال كه چرا بازيكنان پرسپوليس درحد و اندازه هاي خودشان بازي نمي كنند گفت: دليل اصلي اش اين است كه آنها خوب تمرين نمي كنند. آقاي سوبل به جاي اينكه به آنها تمرين بدهد از يك ساعت و چهل دقيقه تمرين يك ساعتش را حرف مي زند و بقيه تمرين را هم حميد استيلي برعهده مي گيرد. سوبل بازيكنان پرسپوليس را به گونه ايي تمرين مي دهد كه فقط 40 دقيقه مي توانند در زمين مسابقه بدوند و بقيه اش راه مي روند.

پروين ادامه داد: به همين خاطر تصميم گرفته ايم با پرويز كماسي صحبت كنيم و او را به عنوان مربي بدنساز مجددا به كادر فني اضافه كنيم و يك دستيار ديگر نيز در كنار حميد استيلي بياوريم.

مديرفني تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اينكه از اين پس خودش تيم را ارنج خواهد كرد خاطر نشان ساخت:خدا شاهد است كه دراين مدت كوچكترين دخالتي در كار سوبل نداشته ام اما از اين به بعد تمام امور را خودم برعهده خواهم گرفت و حرف اول و آخر را خواهم زد. قصد دارم تمرينات را از اين به بعد مستقيما زير نظر داشته باشم تا بتوانيم در فرصت باقي مانده تا شروع مجدد ليگ بازيكنان را به شرايط ايده ال برسانيم.

پروين ادامه داد: در مورد عملكرد سوبل با تمامي بازيكنان مشورت كردم و هيچكس از كار ايشان راضي نبود. همه مي گفتند او خوب تمرين نمي دهد و همين مورد باعث شده كه بازيكنان از دقيقه 40 به بعد در زمين راه بروند.

مدير فني تيم فوتبال پرسپوليس كه از اين پس به عنوان سرمربي اين تيم نيز فعاليت خواهد كرد درپايان گفت: من به همه هواداران پرسپوليس حق مي دهم كه ناراحت باشند و شعارهايي را برعليه بازيكنان و كادر فني سر بدهند اما به همه آنها قول مي دهم كه از دو هفته آينده تيم ايده ال شان را خواهند ديد و سعي مي كنم در دو هفته تعطيلي ليگ، تيمي بسازم كه بتواند در رده هاي بالايي جدول قراربگيرد.