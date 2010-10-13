برنامه های کرامت در 40 کانون گلستان اجرا می شود

مهدی بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای برگزاری برنامه های دهه کرامت، ولادت حضرت معصومه(س) تا ولادت امام رضا(ع)، 40 تفاهم نامه اجرایی با موضوع اجرای سه برنامه در این دهه بین 40 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان امضا شد.

وی برگزاری ایستگاه صلواتی، سخنرانی، مدیحه سرایی، مسابقه فرهنگی و هنری، قرائت زیارتنامه امام رضا(ع) و تجلیل از اسامی رضا و معصومه را از برنامه های پیشنهادی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان در این دهه برشمرد.

یو افزود: در این تفاهم نامه کانون ها متعهد شدند حداقل سه برنامه را در این مدت اجرا کنند.

از یکم ذی القعده مصادف با ولادت حضرت معصومه(س) تا یازدهم ذی العقده ولادت امام رضا(ع) دهه کرامت نامگذاری شده است .