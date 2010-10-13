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۲۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

کنسرت گروه "همنوازان سایه" برگزار می شود

کنسرت گروه "همنوازان سایه" برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی "همنوازان سایه" به سرپرستی محمد امین اکبرپور در تاریخ 4 و 5 آبان ساعت 20 در سالن رودکی به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت اشعاری از امیر خاکساری در دو بخش با آواز علیرضا حاجی طالب اجرا می شود،بخش نخست این اجرا قطعاتی در دستگاه شور با عنوان "یادواره عبدالله دوامی" برگزار می شود و بخش دوم هم شامل قطعاتی از موسیقی محلی دزفول و شوشتر با عنوان "دلبانگ" می شود.

لازم به ذکر است محمد امین اکبرپور نوازنده تار و سه تار ، محمد باقر زینالی (کمانچه)،وفا مصباحی (نی)، یاشار مهاجری (سنتور)،هوتن شرف بیانی (عود)، مجید علیزاده (تنبک) و سیاوش کریمی نژاد نوازنده دف، دایره و دمام از جمله نوازندگان گروه موسیقی همنوازان سایه هستند.

کد مطلب 1169926

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