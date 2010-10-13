جشنواره پویانمایی سیره رضوی در چهار شهر گلستان آغاز شد

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: دومین جشنواره پویانمایی (انیمیشن) سیره رضوی همزمان در شهرستانهای آزادشهر، مینودشت و بندرگز تا دقایقی دیگر افتتاح شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنا کردن نسل جوان جامعه با معارف رضوی به کمک ابزار نوین بصری، کشف و بروز استعدادهای هنری، تولید آثار فاخر در زمینه پویانمایی مرتبط با سیره امام رضا (ع) و اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی دانست.

وی موضوعات جشنواره را سیره رضوی، کرامات رضوی، امام رضا(ع) در فرهنگ اقوام ایرانی، خاطرات رضوی، داستانها و حکایات مرتبط با یاران و اصحاب امام رضا(ع)، جلوه های مهرورزی، آیین ها و مراسم رضوی در فرهنگ ایران اسلامی، منازل سفر امام رضا(ع) از مدینه تا مروبرشمرد.

منتظری گفت: تولد، زندگی و شهادت حضرت، حدیث سلسله الذهب امام رضا(ع)، زمامداران عباسی، کاروان های زیارتی امام رضا(ع)، زائرین، آداب زیارت، مشتاقان امام در آن سوی مرزها، تاریخ حرم رضوی، معماری حرم و فرهنگ وقف، احادیث و روایات امام رضا(ع)، امام رضا(ع) و اهل بیت از دیگر موضوعات است.

دومین جشنواره پویانمایی سیره رضوی امروز عصر در گرگان و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد .

