جذب افراد در مساجد باید موجب تقویت هویت و انسجام ملی شود

به گزارش خبرگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور شامگاه سهشنبه در دیدار مسئول و معاونین دبیرخانه و مسئولین مناطق چهارگانه کانونهای فرهنکی هنری مساجد استان قم با تأکید بر ضرورت ارتباط تنگاتنگ با مساجد خاطرنشان کرد: بن مایه همه موضوعات کشور نگاه فرهنگی است.
وی با تأکید بر اینکه مسجد متولیان بسیاری دارد، اظهار داشت: راه اندازی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اقدام خوبی بود که در سال 71 توسط وزیر ارشاد وقت تصویب شد.
استاندار قم ادامه داد: در گذشته از کانونهای فرهنگی هنری استفاده سیاسی میکردند که هدف ریشه زدایی پایههای اعتقادی نظام بود.
حجت الاسلام موسیپور، دولت را دولت مسجد محور دانست و عنوان کرد: دولت ارزشهای دینی را محور قرار داد و به مسجدها توجه کرد.
وی اظهار داشت: اعتبارات مناسبی به دبیرخانه عالی کانونهای مساجد اختصاص پیدا کرده که باید در میان کانونهای مساجد استانها توزیع شود.
استاندار قم با تأکید بر این که کانونهای مساجد هویت استقلالی ندارند، گفت: مسجد هویت استقلالی دارد و نباید آن را به حاشیه برد چرا که دارای کارکردهای نظامی، اقتصادی و سیاسی است و باید محور باشد و احیا شود.
حجت الاسلام موسی پور تأکید کرد: باید مراقب بود کانونهای مساجد، آفت سازمانی پیدا نکند، از ساختار بوروکراسی ما کار فرهنگی در نمیآید.
وی ادامه داد: اگر حالت مردمی در کانونها حفظ شود، ساختار فرهنگی خود را انجام خواهد داد تقویت بنیانهای اعتقادی شاکله اصلی کانونهای مساجد است، اگر پایههای اعتقادی محکم شود، لغزشهای فکری جوان را نمیلغزاند و در مقابل هجمههای جامعه محکم میایستد.
موسیپور ضرورت افزایش بصیرت سیاسی را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: معرفت سیاسی باید تقویت شود تا تصمیم درستی گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: جذب افراد در مساجد باید موجب تقویت هویت ملی و انسجام ملی و علقه های بومی قومی شود.
استاندار قم تصریح کرد: چقدر طرحهای تفریحی و فرهنگی در کشور داریم که میتواند در جوانان جاذبه ایجاد کند اما از آنها اطلاعی ندارند.
حجت الاسلام موسیپور در ادامه خواستار برگزاری اردوهای علمی آموزشی ویژه نوجوانان و جوانان شد و گفت: به طور مثال اردوی یک روزه آشنایی با نحوه انتفال آب از سرشاخههای دز به قم برای اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد برگزار شود تا هم به صورت علمی با آن آشنا شوند و هم قدر این نعمت را بدانند.
استاندار قم با بیان این که خروجی فعالیتهای کانونهای مساجد، تربیت انسانهای معتقد است، گفت: نباید تنها به کمیت بها داد آنچه که مهم است کیفیت است و باید کانونها را با شاخصهای مدنظر پیش برد.
حجت الاسلام موسیپور در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: از جاهایی که بدون دغدغه اعتبار اختصاص میدهم، کانونهای مساجد است چرا که اثر آن پیداست اما باید برنامه داشت.
وی کار فرهنگی را پرهزینه و دیربازده دانست و تصریح کرد: کار فرهنگی را میتوان با شاخص سنجید که نتیجه داده یا نداده است.
استاندار قم همچنین دستور پیگیری استفاده اعضای کانونهای فرهنگی هنری از مراکز تفریحی فرهنگی استان را صادر کرد و خواستار اختصاص سهیمهای نیز ویژه خواهران شد.
حجت الاسلام موسیپور تأکید کرد: احداث مجتمعهای فرهنگی ویژه کانونهای مساجد، کار درستی نیست چرا که کارهای هنری ورزشی باید مسجد محور باشد.
وی از اختصاص کتابهای مورد نیاز به مساجد استان خبر داد و ابراز داشت: هر روستایی که خانه عالم ندارد خانه عالم را در آن روستا احداث خواهیم کرد و هر مسجدی که کتاب ندارد هر مقدار نیاز داشته باشد تأمین میکنیم.
استاندار قم در پایان خواستار دیدار فصلی با مسئولین کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم شد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم تأکید کرد: جذب افراد در مساجد باید موجب تقویت هویت ملی و انسجام ملی و علقههای بومی و قومی شود.
به گزارش خبرگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور شامگاه سهشنبه در دیدار مسئول و معاونین دبیرخانه و مسئولین مناطق چهارگانه کانونهای فرهنکی هنری مساجد استان قم با تأکید بر ضرورت ارتباط تنگاتنگ با مساجد خاطرنشان کرد: بن مایه همه موضوعات کشور نگاه فرهنگی است.
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